Умер 39-й президент США Джимми Картер: худший президент и лучший экс-президент

На момент смерти Джимми Картеру было 100 лет. Он был единственным экс-президентом США, дожившим до этого возраста, пишет DW .

В США скончался экс-президент США и бывший губернатор штата Джорджия Джимми Картер, занимавший пост лидера страны с 1977 по 1981 год. Об этом в воскресенье, 29 декабря, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на сына политика Джеймса Эрла Картера.

Политик, известный амнистией для всех "уклонистов" от участия во Вьетнамской войне и участием в процессе заключения Кэмп-Дэвидских соглашений между Израилем и Египтом, а также подписанием договора с СССР об ограничении стратегических вооружений, скончался в своем доме в Плейнсе, штат Джордия. На момент смерти Картеру было 100 лет - он стал первым президентом США, дожившим до этого возраста.

Картер также известен своей правозащитной и гуманитарной деятельностью после окончания президентского срока. В 2002-м году он получил Нобелевскую премию мира "за усилия по мирному улаживанию конфликтов во всем мире".

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Джимми Картер: худший президент США и лучший экс-президент

Картера долго приводили как пример президента-неудачника: спустя 4 года на посту он вынужден был покинуть Белый дом. Сейчас мы переосмысливаем значение этого политика, умершего 29 декабря 2024 года в возрасте 100 лет, уточняет DW.

Успехи и неудачи экс-президента США Джимми Картера можно наглядно наблюдать на четырех фотографиях. Первая: 20 января 1977 года, во время церемонии вступления в должность, 39-й президент США отказался от традиционного проезда на президентском лимузине и вместе с супругой и дочерью прошел весь путь пешком. Вторая, очень похожая: Картер собственноручно несет свой чемодан в президентский вертолет, который ожидает его, чтобы доставить в загородную резиденцию Кэмп-Дэвид.

На третьей фотографии изображены сотрудники американского посольства в Тегеране, которых в качестве заложников после штурма диппредставительства США с завязанными глазами иранцы предъявили мировой прессе в ноябре 1979 года. Наконец, завершает ряд фотографий изображение обломков американского военного вертолета, сгоревшего в ходе неудачной попытки освободить американских заложников в Иране. На свободу они выйдут после 444 дней плена - как раз в этот день новый президент США Рональд Рейган будет вступать в должность, сменяя сокрушительно проигравшего выборы Картера.

Картер и американская политика

Поста президента США Джимми Картер добился на выборах в 1976 году, проведя идеальную избирательную кампанию. В то время, спустя год после ухода в отставку его предшественника Ричарда Никсона в результате потрясшего страну уотергейтского скандала, Картер являлся именно тем, кого хотели видеть американские избиратели - человеком со стороны, не связанным с вашингтонским политическим истеблишментом. Он обещал "восстановить доверие американцев к политике" и "сформировать кабинет, достойный народа Америки". Кроме того, он был первым за 100 лет американским президентом, являвшимся выходцем с юга страны.

Вскоре после начала президентства Картера стало ясно, что его обещания изменить Вашингтон были не пустыми словами. Он действительно пытался перестроить механизмы американской политики, для чего, среди прочего, сформировал свою команду не из столичных профессионалов, а из выходцев из штата Джорджия. Но борьбу с вашингтонским истеблишментом они проиграли.

Джимми Картер опередил свое время

"В отличие от Барака Обамы Картер на самом деле пытался что-то изменить, - говорит Рассел Райли, ученый из Университета Вирджинии. - Он отказывался играть в игры, навязанные ему Конгрессом. Это и стало причиной его краха. Ему так и не удалось начать действовать так, как в Вашингтоне ожидают от политиков с большим опытом руководства".

Ситуацию ухудшали и многочисленные вызовы, выпавшие на годы президентства Картера: Америке пришлось пройти через высокую инфляцию и безработицу, еще более усугубившиеся после второго нефтяного кризиса 1979 года.

Нельзя сказать, что Картер игнорировал проблемы и бездействовал. В том же 1979 году он обратился к соотечественникам с нашумевшей речью, призвав их снизить потребление и вернуться к "традиционным американским ценностям". Перед лицом энергетического кризиса американцам нужно экономить бензин, стараясь ездить на своих автомобилях не в одиночку, а подсаживая попутчиков, а также экономить на отоплении домов, призывал президент.

Но довольно быстро первоначальное восхищение от этих идей сменилось их жестким неприятием. Как замечали критики президента, вместо того, чтобы вдохновлять американцев, Картер призывал их экономить и терпеть. Переломить экономические проблемы Картеру не удалось до конца своего президенства: в 1980 году инфляция в США по-прежнему превышала 10%, уровень безработицы - 7%.

Но только ли "экономить и терпеть" призывал 39-й президент США? "Картер был первым американским лидером, у которого была разработанная стратегия по снижению зависимости от поставок нефти, - напоминает Джулиан Зелицер, профессор Принстонского университета и автор книги о Джимми Картере. - Ему не все удалось реализовать из намеченного. Но если посмотреть на идеи, возникшие во время президентства Картера, там много такого, чего экологам не удалось воплотить в жизнь до сих пор".

Джимми Картер и Кэмп-Дэвидские соглашения

Во внешней политике Картера нередко сопровождали удачи. Самая большая из них - Кэмп-Дэвидские соглашения 1978 года между Израилем и Египтом. После длительных секретных переговоров мирный договор между двумя странами подписали премьер-министр Израиля Менахем Бегин и президент Египта Анвар Садат. Документ действует до сих пор, а Картер таким образом "установил высокие стандарты, на которые политики равняются до сих пор", отмечает Рассел Райли из Университета Вирджинии.

До сих пор не потеряли значения и решения Картера в связи с вводом советских войск в Афганистан. В 1980 году он провозгласил так называемую "доктрину Картера": согласно этой внешнеполитической программе, попытки каких-либо внешних сил получить контроль над регионом Персидского залива будут рассматриваться как посягательство на жизненно важные интересы США и будут отражены любыми необходимыми средствами, в том числе военной силой. Кроме того, в ответ на советское вторжение американские военные приступили к обучению и снабжению оружием афганской вооруженной оппозиции. Позднее часть этого оружия была применена уже против американцев.

Центр Картера и Нобелевская премия

Но именно во внешней политике произошла и самая большая катастрофа эпохи президенства Джимми Картера - неудачная попытка освобождения заложников из числа американских дипломатов, захваченных в Тегеране в ноябре 1979 года. Затянувшиеся переговоры об их освобождении вынудили президента отдать приказ о начале силовой операции, не достигшей своих целей и стоившей жизни восьми американцев и одного иранца. Неудача произошла как раз в год президентских выборов в США и, по мнению экспертов, и привела к победе на них Рейгана и уходу Картера из Белого дома.

После этого в жизни экс-президента началась новая глава: вместе со своей супругой он создал в Атланте некоммерческую организацию Центр Картера, занимавшуюся правозащитной деятельностью, мирным посредничеством в вооруженных конфликтах и многим другим. Внутри США Центр известен многим своими усилиями по борьбе с бедностью. В 2002 году за свою деятельность Джимми Картер был награжден Нобелевской премией мира. Причем он - единственный экс-президент США, получивший эту высокую награду.

Ряд исследователей сегодня считают, что деятельность Картера после ухода из Белого дома была даже более важной, чем в роли президента. "Он показал, чего может добиться американский экс-президент и как можно многие годы быть активным в международной политике, - указывает биограф Картера Зелицер. - И так как итог его президентства неоднозначный, то большинство запомнит Картера именно по результатам его работы уже после ухода из Белого дома".