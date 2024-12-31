Эстония намерена попросить НАТО разместить в Балтийском море «флот сдерживания» после обрыва подводных кабелей, заявил премьер-министр страны Кристен Михал. По его словам, консультации по этому вопросу пройдут в рамках статьи 4 Североатлантического альянса, которая предполагает обсуждение угроз безопасности, территориальной целостности или политической независимости любой из стран блока.

«Повреждения критической инфраструктуры становятся все более обычным делом, проблема повторяется, а это значит, что страны должны лучше защищать свою инфраструктуру и лучше перехватывать суда, наряду со сдерживанием должна быть возможность быстрее выявлять виновных», — сказал Михал. Он отметил, что самое главное — повысить уровень мониторинга потенциальных угроз.

Североатлантический альянс готов помочь Эстонии в защите критической инфраструктуры в Балтийском море, заявил генсек НАТО Марк Рютте. «НАТО поддерживает своих союзников и осуждает любые атаки на критически важную инфраструктуру. Мы следим за расследованиями, начатыми Эстонией и Финляндией, и готовы оказать дальнейшую поддержку», — отметил Рютте. При этом он не уточнил, о какой именно поддержке идет речь.

В среду, 25 декабря, эстонский оператор Elering сообщил об аварийном отключении кабеля EstLink 2, который соединяет страну с Финляндией. Пограничные службы вскоре после этого заметили судно в районе предполагаемой аварии и попросили экипаж поднять якорь, но на поверхности оказалась только якорная цепь. Полиция Финляндии задержала судно, которым оказался нефтяной танкер Eagle S, ходящий под флагом Островов Кука. По данным сервиса Marine Traffic, до повреждения кабеля танкер вышел из порта Санкт-Петербурга и должен был 9 января прибыть в Порт-Саид (Египет). Финская полиция рассматривает произошедшее как вандализм с отягчающими обстоятельствами и расследует дело по соответствующей статье.

Также 25 декабря были повреждены три кабеля связи между Эстонией и Финляндией. Два из них принадлежат компании Elisa, третий — CITIC Telecom. Власти инициировали расследование, а финский оператор Flingrid не исключил саботаж.

До этого два телекоммуникационных кабеля, проходивших по дну Балтийского моря, были оборваны в середине ноября. Один из них соединял Литву и Швецию, а второй — Финляндию и Германию. Инциденты произошли через два месяца после того, как США предупредили об усилении российской военной активности вокруг ключевых подводных кабелей на дне Балтики. Американские чиновники заявляли, что Минобороны РФ готовит специализированное подразделение для проведения диверсий, нацеленных на повреждение критически важной инфраструктуры связи стран НАТО.