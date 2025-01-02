Из-за Трампа политика США станет менее предсказуемой - LATO

Он отметил, что члены кабинета Трампа являются противоречивыми фигурами, которые должны быть утверждены Сенатом США. Исследователь уверен, что будущий государственный секретарь Марко Рубио получит поддержку Сената благодаря своему опыту, репутации и взглядам, которые обеспечат преемственность американской внешней политики.

По словам Шрадерса, в команде Трампа есть люди с неоднозначной репутацией. Например, кандидат на пост министра обороны, ветеран армии США и ведущий программы на "Fox News" Пит Хегсет, может столкнуться с трудностями в процессе утверждения Сенатом, несмотря на его усилия убедить сенаторов в своей компетенции.

«Нужно понимать, что в настоящий момент Сенат полностью контролируется Республиканской партией, кандидат которой, Трамп, выиграл выборы. Это упрощает процесс утверждения любых должностей и кандидатур по сравнению с ситуацией, если бы контроль принадлежал Демократической партии», - подчеркнул член правления LATO.

Особое внимание Шрадерс обратил на назначение бывшей демократки Тулси Габбард, которая будет курировать работу всех 18 американских агентств национальной безопасности. По его словам, её фигура вызывает споры, так как Россия называла её своим "агентом" или человеком, способным поддерживать российские интересы в американской внешней политике.

Эксперт пояснил, что агентства национальной безопасности США играют ключевую роль, предоставляя информацию для принятия решений в политике и обеспечивая взаимодействие с другими структурами, отвечающими за безопасность и внешнюю политику. Шрадерс также отметил важность двух постов, не требующих утверждения Сенатом. Это советник по национальной безопасности, которым станет ветеран армии и конгрессмен Майкл Уолтц, и специальный представитель по вопросам Украины и России – генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог.

Исследователь отметил, что Келлог был одним из разработчиков мирного плана и сторонником позиции "Америка прежде всего". Шрадерс указал, что в этом мирном плане содержатся предложения, которые ни для Украины, ни для Европы не являются приемлемыми. Например, поставки оружия зависели бы от принятия Украиной американского мирного плана, предполагающего отказ Украины от вступления в НАТО и совместное решение европейских стран и США не принимать Украину в альянс.

«Также американский мирный план предполагает "заморозку" войны на территориях Украины, которые в настоящее время находятся под контролем России. Это означает, что около 20% оккупированных территорий, включая Крым, перейдут под управление России, а между Россией и Украиной будет создана демилитаризованная буферная зона. Это приведет к созданию широкой серой зоны, чего страны Балтии и Центрально-Восточной Европы стремятся избежать», — отметил эксперт.

По его мнению, предложение американского мирного плана ослабить санкции против России выглядит странным. Однако в плане есть важный аспект, отвечающий интересам Украины, — введение налогов и сборов с торговли российскими энергоресурсами, которые можно было бы направить на восстановление Украины. Шрадерс считает, что это единственный пункт, который может устроить европейцев, американцев и украинцев. Однако другие положения плана противоречат мирному предложению президента Украины Владимира Зеленского, представленному США и европейским лидерам.

Мирный план Трампа может включать популистские элементы и требует компромисса

Эксперт отметил, что разработка плана и политических рекомендаций велась до выборов. По его мнению, это означает наличие в них популистских элементов. Для Келлога, как дипломата, который будет искать пути разрешения конфликта, важно будет добиться компромисса в диалоге с американцами, европейцами, украинцами и, возможно, россиянами. Этот компромисс может значительно отличаться от предвыборных обещаний.

Шрадерс подчеркнул, что Келлог не будет действовать в одиночку, ему обеспечена поддержка администрации президента. Однако советник по национальной безопасности Майкл Уолтц, известный своей радикальной позицией в отношении Китая и Ирана, также окажет значительное влияние. Китай и Иран являются ближайшими союзниками России, поэтому Келлогу придется искать общий язык с остальными членами администрации при формировании внешней политики США.

«Здесь проявляются противоречия. С одной стороны, Трамп выбрал человека, участвовавшего в разработке плана по прекращению войны России против Украины. С другой стороны, советник по нацбезопасности может рассматривать Россию как союзника Ирана и Китая», — отметил Шрадерс.

По его мнению, учитывая эти противоречия, внешняя политика США в отношении России может быть весьма радикальной. Исследователь указал на уже заметные признаки этого, такие как заявления избранного вместе с Трампом вице-президента Джей Ди Венса. Он утверждал, что как европейцы, так и американцы должны сесть за стол переговоров для разрешения войны. Кроме того, критике подверглась администрация уходящего президента США Джо Байдена. Её обвинили в том, что война вообще началась, а также указали на неспособность Байдена принимать решительные меры. Отмечалось, что внешняя политика администрации Байдена была недостаточно эффективной, а сам Байден не проявил достаточной решимости, чтобы завершить войну гораздо быстрее.

«Мы можем лишь надеяться, что в этой непредсказуемой обстановке и при включении столь противоречивых фигур в ключевые внешнеполитические и оборонные посты администрации Трампа позиции Европы, Украины и США будут согласованы с требованиями украинского мирного плана», — заявил член правления LATO.

Он также указал, что любой замороженный конфликт или краткосрочное прекращение боевых действий приведёт к тому, что Россия сможет перевооружиться и продолжить реализацию своих интересов в области безопасности, например, полностью оккупировать Украину, расколоть НАТО или начать военные действия в другой стране. По мнению эксперта, такой сценарий будет невыгоден ни Европе, ни Украине, ни США. Поэтому важно, чтобы украинский мирный план был учтён в американской внешней политике. Шрадерс подчеркнул, что лидеры Украины и Европы могут сыграть значительную роль в процессе формирования этой политики.

«Учитывая возможность изменения политики США в отношении поставок оружия Украине или изменения подхода к завершению войны в Украине, важная роль отводится премьер-министру Польши Дональду Туску. Польские лидеры ясно дали понять, что Европа должна пересмотреть свою внешнюю и оборонную политику в отношении Украины, чтобы обеспечить её необходимым вооружением в случае сокращения или полного прекращения поставок со стороны США», — пояснил исследователь.

Шрадерс отметил, что польское видение разрешения конфликта близко к украинскому. Эксперт заключил, что позиция Польши была бы выгодной для стран Балтии, Северных стран и других европейских государств. Она могла бы способствовать восстановлению архитектуры безопасности в Европе, сдерживанию России от нападений на НАТО, завершению войны в Украине и предотвращению дальнейшей агрессии России в её приграничных регионах.