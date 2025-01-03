Леса в зоне боевых действий превратились в пепелище.
Москву намерены привлечь к ответственности за экологические преступления.
Экологический ущерб Украины из-за агрессии РФ достиг 70 миллиардов долларов, - заявила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов страны Светлана Гринчук. Уничтожено 3 000 000 га лесов, зафиксировано более 6500 экологических преступлений и выбросы 180 миллионов тонн CO₂. Почти треть территории страны засеяна минами.
"Включая потерю природных ресурсов, эта цифра может быть гораздо, гораздо больше", - отметила Гринчук
Кроме того, как рассказала министр, Россия совершила более 6500 преступлений против окружающей среды. В частности, в результате взрыва плотины Новокаховской ГЭС, произошло масштабное затопление.
Перемещение более 6 миллионов граждан Украины в другие страны повлекло дополнительные выбросы 3,3 миллионов тонн CO2.
Гринчук отметила, что Украина решительно настроена привлечь Россию к ответственности за все экологические преступления. По ее словам, сейчас РФ представлена как антиэкологический разрушитель, склонный к хищному господству как над Украиной, так и над миром природы.
Напомним, в октябре премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что украинская экологическая система сильно пострадала в результате широкомасштабной военной агрессии России. Тогда нанесенный ущерб природной окружающей среде оценивали в 65 миллиардов долларов.
Ранее в Верховной Раде заявили, что программа восстановления Украины после войны обязательно должна учитывать экологический фактор.
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