Москву намерены привлечь к ответственности за экологические преступления.

Экологический ущерб Украины из-за агрессии РФ достиг 70 миллиардов долларов, - заявила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов страны Светлана Гринчук. Уничтожено 3 000 000 га лесов, зафиксировано более 6500 экологических преступлений и выбросы 180 миллионов тонн CO₂. Почти треть территории страны засеяна минами.

"Включая потерю природных ресурсов, эта цифра может быть гораздо, гораздо больше", - отметила Гринчук

Кроме того, как рассказала министр, Россия совершила более 6500 преступлений против окружающей среды. В частности, в результате взрыва плотины Новокаховской ГЭС, произошло масштабное затопление.

Перемещение более 6 миллионов граждан Украины в другие страны повлекло дополнительные выбросы 3,3 миллионов тонн CO2.

Гринчук отметила, что Украина решительно настроена привлечь Россию к ответственности за все экологические преступления. По ее словам, сейчас РФ представлена как антиэкологический разрушитель, склонный к хищному господству как над Украиной, так и над миром природы.

Напомним, в октябре премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что украинская экологическая система сильно пострадала в результате широкомасштабной военной агрессии России. Тогда нанесенный ущерб природной окружающей среде оценивали в 65 миллиардов долларов.

Ранее в Верховной Раде заявили, что программа восстановления Украины после войны обязательно должна учитывать экологический фактор.