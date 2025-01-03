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Россия уничтожила в Украине 3 000 000 гектаров леса 3

В мире
Дата публикации: 03.01.2025
BB.LV
Леса в зоне боевых действий превратились в пепелище.

Леса в зоне боевых действий превратились в пепелище.

Москву намерены привлечь к ответственности за экологические преступления.

Экологический ущерб Украины из-за агрессии РФ достиг 70 миллиардов долларов, - заявила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов страны Светлана Гринчук. Уничтожено 3 000 000 га лесов, зафиксировано более 6500 экологических преступлений и выбросы 180 миллионов тонн CO₂. Почти треть территории страны засеяна минами.

"Включая потерю природных ресурсов, эта цифра может быть гораздо, гораздо больше", - отметила Гринчук

Кроме того, как рассказала министр, Россия совершила более 6500 преступлений против окружающей среды. В частности, в результате взрыва плотины Новокаховской ГЭС, произошло масштабное затопление.

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Перемещение более 6 миллионов граждан Украины в другие страны повлекло дополнительные выбросы 3,3 миллионов тонн CO2.

Гринчук отметила, что Украина решительно настроена привлечь Россию к ответственности за все экологические преступления. По ее словам, сейчас РФ представлена как антиэкологический разрушитель, склонный к хищному господству как над Украиной, так и над миром природы.

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Напомним, в октябре премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что украинская экологическая система сильно пострадала в результате широкомасштабной военной агрессии России. Тогда нанесенный ущерб природной окружающей среде оценивали в 65 миллиардов долларов.

Ранее в Верховной Раде заявили, что программа восстановления Украины после войны обязательно должна учитывать экологический фактор.

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Комментарии (3)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    3-го января

    Байден потребовал призывать в Украинскую армию 18-ти летних.

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  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    3-го января

    После диверсии на газопроводах в Балтике, об экологии вы бы просто заткнулись бы!

    2
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  • Д
    Дед
    3-го января

    Да, но дамбы и плотины взрывали украинцы. А украинская армия стреляла, чистыми экологически чистыми, не зажигающими лес боеприпасами.

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