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В КНДР испытали новую баллистическую ракету 1

В мире
Дата публикации: 07.01.2025
Радио Свобода
В КНДР испытали новую баллистическую ракету
ФОТО: depositphotos

Северокорейское государственное агентство ЦТАК объявило во вторник об успешном испытании новой гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Это первый ракетный запуск Северной Кореи с 5 ноября. Он совпал с визитом в Южную Корею госсекретаря США Энтони Блинкена. В ходе поездки Блинкен говорил о необходимости укрепления сотрудничества, в том числе с Японией, в ответ на растущие военные угрозы Пхеньяна.

Ракету во время нынешнего испытания запустили с площадки в окрестностях столицы КНДР. Боеголовка со скоростью, в 12 раз привыкающей скорость звука, пролетела по намеченной траектории и, достигнув максимальной высоты почти в 100 километров, точно попала в заданную точку в открытых водах на расстоянии 1,5 тысяч километров, говорится в отчёте ЦТАК. В нём также утверждается, что ракета после максимального подъема выходила и на второй пик в 42,5 километра после чего маневрировала до момента корректного приземления.

Военные в Южной Корее, комментируя этот отчёт ЦТАК, заявили, что он, скорее всего, преувеличен, хотя детальный анализ будет проведён позднее совместно с США. В Сеуле дальность полёта оценили в 1100 километров, отметив, что второго пика они не обнаружили. Второй пик будет означать, что ракета может изменить курс и поддерживать высоту, а не снижаться по баллистической траектории, отмечает Reuters.

Лидер КНДР Ким Чен Ын в связи с проведённым испытанием назвал ракету "мощным оружием против угроз безопасности, исходящих от враждебных сил и меняющейся обстановки в регионе".

#кндр #ракета
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    7-го января

    First Photo of Si te Hit By Rus sian Ores hnik Missile - Complete devastation twit ter.co m /For _G re atUS SR/sta tus/18765 443155746 98201?s=19

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