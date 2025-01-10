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Politico: война за Гренландию была бы самой короткой в мире — Дания почти всё отдала Украине 1

В мире
Дата публикации: 10.01.2025
BB.LV
Politico: война за Гренландию была бы самой короткой в мире — Дания почти всё отдала Украине

Гипотетический военный конфликт между Данией и США за контроль над Гренландией закончился бы, по сути, не начавшись, — королевству нечего противопоставить американцам, пишет Politico.

Как сообщает издание 10 января, Дания фактически не сможет помешать США забрать Гренландию военным путём — её тяжёлая военная техника в основном на Украине, а в Гренландии практически нет никаких оборонительных сил. Дания недавно решила «усилить» безопасность острова, профинансировав два патруля на собачьих упряжках.

США в то же время имеют, безусловно, крупнейший в мире оборонный бюджет, потратив в прошлом году на военные нужды 948 миллиардов долларов. Американские вооружённые силы насчитывают 1,3 миллиона человек — некоторые военные в настоящее время уже находятся в Гренландии на военных объектах и, по сути, уже контролируют ситуацию на острове. Дания, со своей стороны, в прошлом году потратила на оборону лишь 9,9 миллиарда долларов, имеет всего 17 000 солдат суммарно.

«Если бы Трамп действительно исполнил свою угрозу аннексировать Гренландию силой, это была бы самая короткая война в мире, в Гренландии нет оборонного потенциала», — резюмировали журналисты.

Они отметили, что, хотя вряд ли кто-то сомневается, какая страна победит в предполагаемом конфликте, у Дании больше шансов, если она обратится к юристам. «Копенгаген может спросить их, обязуется ли ЕС защищать Гренландию, может ли он призвать НАТО к общей обороне против нападения самого крупного члена альянса и какие обязательства Вашингтон имеет по договору 1951 года, в котором обязался защищать Гренландию от нападения», — добавили в Politico.

#дональд трамп #гренландия
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Комментарии (1)

  • Ч
    Чангл
    10-го января

    Ну так это супер. Где 5я статья? Но член у друга отбирает тереторию. Как сказали наши члены, это не хорошо, но если нужно, значит нужно. Противные лицемеры

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