Несколько десятков обучавшихся во Франции военнослужащих ВСУ дезертировали во время прохождения боевой подготовки, пишет AFP со ссылкой на представителя французской армии.

Среди украинских солдат было «определенное число дезертиров», сказал военный, однако это количество «остается крайне незначительным, учитывая число людей, которые прошли подготовку». По словам чиновника, бойцы ВСУ находились во французских казармах и «имели право выходить».

Французский военный отметил, что украинцы, тренировавшие на территории страны, подчинялись дисциплинарному режиму, которое устанавливало украинское командование, но в то же время по французским законам дезертирство не относится к числу уголовно наказуемых деяний.

«Если кто-то дезертировал, французский прокурор не имел полномочий арестовывать этого человека. А право, предоставленное украинским властям на французской территории — это всего лишь дисциплинарное право», — сказал он.

На территории Франции обучаются 2300 украинских военных из 155-й механизированной бригады имени Анны Киевской, воюющей на Покровском направлении в Донецкой области. AFP отмечает, что большинство бойцов ВСУ — это призывники без боевого опыта. Их сопровождают 300 украинских кураторов. Остальные 2200 солдат бригады проходили подготовку в Украине.

Проблемы в подразделении признал и командующий сухопутными войсками Украины Михаил Драпатый. В ответ на сообщение украинского журналиста Юрия Бутусова о том, что 1700 солдат покинули бригаду, не участвуя в боевых действиях, а 50 из них сбежали во время тренировок во Франции, Драпатый сказал: «Я не буду это опровергать».