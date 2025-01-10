Зеленский заявил о желании завершить конфликт в 2025 году

«Наша цель состоит в том, чтобы получить гарантии безопасности в этом году и закончить войну в этом году. Мы сделаем для этого все», — сказал украинский лидер. Зеленский подчеркнул, что до начала переговоров необходимо получить гарантии безопасности от США и Европы.

Ранее издание «Телеграф» со ссылкой на окружение Зеленского сообщило, что политик намерен баллотироваться на пост президента второй раз. «Но в окружении Зеленского говорят (...), что решение о втором сроке принято. С уровнем доверия 52 процента у него остаются шансы одержать победу на президентских выборах», — говорится в публикации.