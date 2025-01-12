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Одна из европейских стран выразила готовность принять встречу Путина и Трампа 1

В мире
Дата публикации: 12.01.2025
Deutsche Welle
Одна из европейских стран выразила готовность принять встречу Путина и Трампа

Власти Швейцарии готовы принять встречу Владимира Путина и Дональда Трампа, если те об этом попросят, заявили в МИД страны.

Ожидаемая встреча Дональда Трампа и Владимира Путина могла бы состояться в Швейцарии. Об этом представитель швейцарского МИД Николя Бидо сказал в интервью местному изданию Le Temps, опубликованном в пятницу, 10 декабря.

По словам дипломата, Швейцария готова провести саммит лидеров США и России, если они об этом попросят. Сам Берн не будет брать на себя инициативу в этом вопросе, отметил Бидо.

"После саммита в Бюргенштоке мы регулярно информировали Украину, Россию и США о нашей готовности поддержать любые дипломатические усилия, способствующие установлению мира", - сказал он. Трамп о подготовке встречи с Путиным

9 января Трамп сообщил о подготовке встречи с Путиным. "Мы должны покончить с этой войной, это кровавое месиво", - подчеркнул республиканец, который должен вступить в должность президента США 20 января.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никакие предварительные условия для встречи Путина и Трампа не нужны, а Кремль "приветствует" готовность республиканца "решать проблемы через диалог".

#путин #дональд трамп #швейцария
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    12-го января

    Вроде, как на Путина розыск объявлен, или уже отменен? Сначала, думаю Путин потребует извинений и расшаркиваний по этому поводу. Ему куда торопится, чем дольше переговоры, тем хуже дела у Украины, тем больше у него козырей.

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