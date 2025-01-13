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В Курской области погибли уже 300 северокорейцев — южнокорейская разведка 1

В мире
Дата публикации: 13.01.2025
BBC
В Курской области погибли уже 300 северокорейцев — южнокорейская разведка
ФОТО: пресс-фото

Разведка Южной Кореи заявила, что северокорейский контингент в Курской области России потерял убитыми 300 человек, пишет ВВС.

Как передает агентство Yonhap, общие потери военных из КНДР в Курской области по оценке Национально разведывательной службы Республики Корея составляют около 3000 человек: 300 убитых и 2700 раненых.

В декабре южнокорейская разведка утверждала, что потери северокорейского контингента в Курской области на тот момент составляли 100 человек убитыми и около тысячи ранеными.

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье опубликовал фотографии двух, как он утверждает, плененных северокорейских солдат.

До этого, на прошлой неделе, Зеленский заявлял, что общие потери северокорейцев в боях с ВСУ составляют около четырех тысяч человек.

Москва и Пхеньян статистику потерь не раскрывают; у Би-би-си нет возможности проверить утверждения южнокорейской разведки и Зеленского.

#война рф и украины #кндр
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    13-го января

    Хмм...свежо питание, да сирится с трудом...как говорится 🤔

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