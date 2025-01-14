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Эстония выступила с заявлением об отключении стран Балтии от российской энергосистемы 2

В мире
Дата публикации: 14.01.2025
LETA
Эстония выступила с заявлением об отключении стран Балтии от российской энергосистемы

Менее чем через четыре недели, 8 февраля, страны Балтии отключатся от российской энергосистемы и присоединятся к европейским электросетям, отмечает Министерство климата Эстонии.

"Россия зарекомендовала себя как ненадежный партнер, поэтому Эстония вместе с Латвией и Литвой в начале февраля отключатся от российской энергосистемы и присоединятся к европейской полосе частот. Это большой шаг в направлении энергетической безопасности", - сказала министр климата Йоко Алендер.

Отключение от российской сети произойдет 8 февраля. После этого страны Балтии присоединятся к европейскому диапазону. Подготовка к проекту велась около двадцати лет. В общей сложности в три страны Балтии и Польшу было инвестировано 1,6 млрд евро для переключения диапазона.

"Эстонское государство и компания "Elering" вместе со своими партнерами оценили и смягчили потенциальные риски. Наша цель - переключиться с одного частотного диапазона на другой таким образом, чтобы население Эстонии этого не заметило. В странах Балтии достаточно управляемых мощностей и внешних соединений, чтобы синхронизация с европейской полосой частот прошла гладко", - сказал председатель правления "Elering" Калле Килк.

#эстония #электроэнергия
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Григорий Антонов
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Комментарии (2)

  • ТТ
    Тим Тим
    14-го января

    "Россия зарекомендовала себя как ненадежный партнер"-что-то я не слышал,что бы РФ хоть раз прекращала подачу электроэнергии,скажите правду-это политика.

    118
    2
  • Тим Тим
    15-го января

    Несомненно это политика, причем долгосрочная - 20 лет на подготовку и немалые средства, вложенные в проект - все говорит об этом.

    32
    4

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