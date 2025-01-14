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В Литве не исключают, что повреждение подводных кабелей связано с синхронизацией 1

В мире
Дата публикации: 14.01.2025
LETA
В Литве не исключают, что повреждение подводных кабелей связано с синхронизацией
ФОТО: dreamstime

После сообщений шведских СМИ о попытках повреждения соединяющего Литву и Швецию подводного электрокабеля "NordBalt" литовский министр энергетики Жигимантас Вайчюнас не исключил, что подобные повторные атаки на критически важные объекты в Балтийском море могут быть попыткой скомпрометировать синхронизацию работы электросистем стран Балтии с сетями остальной Европы, запланированную на февраль.

"Без сомнения, подобные попытки нанести ущерб инфраструктуре являются частью более широкой картины. Очевидно, что имеет место гибридная война, и такую инфраструктуру повреждают не просто так. Ее повреждают с вполне ясной целью. Одной из целей может быть скомпрометировать синхронизацию стран Балтии с сетями Европы и тем самым показать, что страны Балтии уязвимы в энергетическом плане", - сказал Вайчюнас во вторник радио LRT.

Министр подчеркнул, что подобные инциденты никак не повлияют на запланированную на начало февраля синхронизацию. "Мы эти планы реализуем, мы готовы, и мы также готовимся к возможным угрозам", - сказал он.

Вайчюнас отметил, что для защиты критически важной инфраструктуры в Балтийском море "мобилизованы все усилия" как с литовской, так и со шведской стороны, с пятницы НАТО также усилило защиту.

"Прилагаются все усилия для защиты инфраструктуры и подготовки к ее восстановлению в случае необходимости", - сказал министр.

По его словам, сейчас ускоряется внедрение предусмотренных ранее технических средств, которые позволят оперативно выявлять любые попытки повредить инфраструктуру "NordBalt".

Вайчюнас отметил, что зафиксированные попытки повреждения соединения "NordBalt" не влияют на электроснабжение.

Шведский общественный канал SVT сообщил в воскресенье, что на дне Балтийского моря были обнаружены следы повреждений, вызванных волочением якоря.

По словам министра гражданской обороны Швеции Карла-Оскара Болина, ущерб, скорее всего, был нанесен китайским судном "Yi Peng 3", которое при волочении якоря 17-18 ноября прошлого года оборвало телекоммуникационные кабели между Швецией и Литвой, Германией и Финляндией.

В Рождество подводный кабель "Estlink 2", по которому электроэнергия поступает из Финляндии в Эстонию, был поврежден в результате предполагаемой диверсии. Кроме того, в том же регионе были повреждены еще четыре телекоммуникационных кабеля.

Подозреваемый в диверсии танкер "Eagle S" может принадлежать к так называемому российскому теневому флоту. Это означает, что он транспортирует российскую нефть и ее нефтепродукты в обход санкций, введенных против Москвы.

Инциденты в Финском заливе произошли спустя всего месяц после того, как в ноябре в территориальных водах Швеции в Балтийском море были повреждены два телекоммуникационных кабеля.

Эксперты и политики утверждают, что недавние действия, направленные против жизненно важной инфраструктуры, являются частью гибридной войны России против стран Запада.

#литва
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • ТТ
    Тим Тим
    14-го января

    Вы там случайно Путина с аквалангом не заметили,клоуны?!

    5
    1

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