Baltijas balss logotype

Туск: Россия планировала воздушный террор против Польши и авиалиний во всем мире 1

В мире
Дата публикации: 15.01.2025
BB.LV
Туск: Россия планировала воздушный террор против Польши и авиалиний во всем мире

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Россия планировала террористические атаки не только против Польши, но и против авиалиний во всем мире.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал в среду на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Польше.

Туск вспомнил о встрече лидеров государств по безопасности в Балтийском море, которая состоялась во вторник в Финляндии, где речь шла, в частности, о российских актах саботажа.

"Эти акты саботажа – версии войны, которую Россия объявила всему миру, не только Украине. Они требуют совместных действий, и Польша играет ключевую роль в противодействии актам саботажа и диверсиям, которые произошли не только на польской территории", – сказал Туск.

Он отметил, что последние данные подтверждают подготовку Россией актов террора против авиалиний.

"Россия планировала воздушный террор – и не только против Польши, но также против авиалиний во всем мире", – отметил Туск.

#война рф и украины #польша
1
15

Комментарии (1)

  • Гений Разума
    Гений Разума
    15-го января

    Просроченный и брошенный хвалятся после распития, своими снами.

    16
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
В ходе удара по гражданским объектам в Днепре погибло 4 человека. Иконка видео
Аналитики: перемирия в Украине не будет, РФ продолжает массированное наступление
Сын Трампа прокомментировал приговор Ле Пен
Сын Трампа прокомментировал приговор Ле Пен 1
Трамп и Стармер договорились давить на Путина
Трамп и Стармер договорились давить на Путина 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео