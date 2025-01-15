Туск: Россия планировала воздушный террор против Польши и авиалиний во всем мире

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Россия планировала террористические атаки не только против Польши, но и против авиалиний во всем мире.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал в среду на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Польше.

Туск вспомнил о встрече лидеров государств по безопасности в Балтийском море, которая состоялась во вторник в Финляндии, где речь шла, в частности, о российских актах саботажа.

"Эти акты саботажа – версии войны, которую Россия объявила всему миру, не только Украине. Они требуют совместных действий, и Польша играет ключевую роль в противодействии актам саботажа и диверсиям, которые произошли не только на польской территории", – сказал Туск.

Он отметил, что последние данные подтверждают подготовку Россией актов террора против авиалиний.

"Россия планировала воздушный террор – и не только против Польши, но также против авиалиний во всем мире", – отметил Туск.