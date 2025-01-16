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В США формируется олигархия - Джо Байден 1

В мире
Дата публикации: 16.01.2025
Deutsche Welle
В США формируется олигархия - Джо Байден
ФОТО: пресс-фото

Джо Байден перед инаугурацией Трампа предупредил американцев о формировании в стране "опасной олигархии" и концентрации власти в руках "немногих сверхбогатых людей", пишет DW.

Уходящий с поста президента США Джо Байден в своем прощальном обращении к нации в среду, 15 января, призвал граждан США "стоять на страже" против развивающейся в стране "олигархии". "Сегодня в Америке формируется олигархия, которая буквально угрожает всей нашей демократии", - заявил 82-летний демократ в конце своего единственного президентского срока, добавив, что речь идет о "концентрации власти в руках очень немногих сверхбогатых людей".

Джо Байден: Американцы погребены под лавиной дезинформации

Граждане США "погребены под лавиной заблуждений и дезинформации, которые способствуют злоупотреблению властью", заявил Байден, обрушившись с критикой на компании X и Меta и их владельцев Илона Маска, ставшего советником избранного президента США Дональда Трампа, и Марка Цукерберга.

Глава Белого дома также заявил, что за время своего президентства он добился экономического роста, одновременно с этим защищая окружающую среду. "Мы делаем и то, и другое, но могущественные силы хотят использовать свое бесконтрольное влияние, чтобы свести на нет шаги, которые мы предприняли для решения климатического кризиса", - сказал Байден.

"Власть президента не абсолютна"

Джо Байден также выразил озабоченность в связи с институтом президентской власти в США. Он, в частности, призвал конституционно закрепить положение о том, что ни один президент не может быть освобожден от судебного преследования за преступления, совершенные во время пребывания в должности. "Власть президента не безгранична. Она не абсолютна", - сказал Байден.

Рейтинг одобрения политики Байдена перед его уходом из Белого дома составил 36 процентов - это самый низкий показатель за все время его президентства, свидетельствуют опросы телеканала CNN. В то же время рейтинг одобрения Дональда Трампа в конце его президентского срока в 2021 году был еще меньше - 34 процента.

Республиканец Дональд Трамп должен вступить в должность 47-го президента США 20 января.

#джо байден
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Комментарии (1)

  • VS
    Vad Sorry
    16-го января

    Там она уже давно сформировалась его туда олигархи и поставили которые сейчас делают миллиарды на продаже оружия с помощью Байдена развевалось несколько войн, а он типо демократию несёт кровавый король

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