Большинство жителей Германии не хотят отдавать на оборону 5% ВВП

Будущий президент США Дональд Трамп сталкивается с сильным неприятием в германском обществе своего требования об увеличении расходов на оборону до пяти процентов ВВП. Об этом пишет DW .

Лишь четыре процента немцев считают такое значительное увеличение военных расходов правильным, сообщило в воскресенье, 19 января, агентство dpa со ссылкой на результаты опроса, проведенного по его заказу социологическим институтом YouGov.

В то же время 41 процент респондентов полагают, что нынешние рекомендованные НАТО "минимум два процента" ВВП на оборону являются недостаточными. 28 процентов высказались за повышение оборонных расходов до трех процентов, девять процентов - до четырех процентов, и лишь четыре процента считают целесообразными расходы на уровне пяти процентов или выше.