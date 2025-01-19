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Европе предрекли новую угрозу после окончания конфликта на Украине 1

В мире
Дата публикации: 19.01.2025
BB.LV
Европе предрекли новую угрозу после окончания конфликта на Украине
ФОТО: Global Look Press

Reuters: по завершении конфликта на Украине Европа столкнется с оттоком рабочих.

Европейские страны столкнутся с оттоком рабочих после завершения конфликта на Украине. Об этом пишет Reuters.

По данным авторов статьи, большая часть из 4,3 миллиона украинцев, сбежавших из страны после начала спецоперации, проживают в странах Восточной и Центральной Европы.

«Эти люди успешно нашли нишу на рынке труда. (...) Мирное соглашение на Украине станет благой вестью для всего региона, однако сопутствующий ему отток рабочих рук чреват проблемами», — говорится в публикации.

Авторы материала считают крайне рискованной демографическую ситуацию в регионе, которая усугубится с возвращением украинцев на родину.

Ранее сообщалось, что до 20 тысяч украинских беженцев, прибывших в Британию после начала конфликта в 2022 году, могут потерять работу из-за новых правил продления визы. Представители благотворительной организации Opora считают, что тысячи украинцев могут лишиться рабочих мест, потому что их визы нельзя продлить ранее чем за месяц до истечения срока их действия.

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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    20-го января

    Да вы идиоты. Наоборот, сорвут когти по заграницам все кто способен и вывезут сыночков, от тцкашников и концлагеря что построило это боневтичное хрипатое чмо. Потому что это будет не мир а перемирие, которое снова войдёт в активную фазу войны.

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