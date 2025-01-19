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Ложная тревога? Порванные кабеля — случайность, а не диверсия России – The Washington Post 3

В мире
Дата публикации: 19.01.2025
BB.LV
Ложная тревога? Порванные кабеля — случайность, а не диверсия России – The Washington Post
ФОТО: president.lv

Вопреки мнению президента Латвии Эдгара Ринкевича в Европе и США склоняются к мнению, что последние инциденты с повреждением ряда кабелей в Балтийском море были случайностью, а не диверсией.

По словам неназванных собеседников из трех стран, участвующих в расследовании повреждения кабелей, в структурах безопасности в США и Европе склоняются к тому, что эти инциденты были скорее несчастным случаем, чем диверсией с "российским следом", говорится в публикации The Washington Post.

Следственные действия, в которых участвуют представители полдесятка структур безопасности европейских стран и США, пока не нашли доказательств того, что подозреваемые коммерческие суда совершили "якорные диверсии" умышленно или по указанию из Москвы.

Собранная в настоящее время информация, включая перехваченные коммуникации, указывает на то, что это были случайности из-за "неопытных экипажей, работающих на борту плохо обслуживаемых судов".

По словам американских собеседников, во всех случаях нашлись "очевидные объяснения", указывающие на случайность нанесения ущерба, и нет доказательств, которые могли бы свидетельствовать о причастности России. Собеседники из двух европейских разведывательных служб сказали, что разделяют оценки американских коллег.

Что говорят в Латвии

НАТО должна усилить присутствие в Балтийском море и оказать противодействие теневому флоту России, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который на этой неделе участвовал в саммите стран НАТО в регионе Балтийского моря в Хельсинки.

Как сообщил агентству ЛЕТА советник президента Мартиньш Дрегерис, Ринкевич подчеркнул, что НАТО и Европейский союз (ЕС) должны использовать все имеющиеся в их распоряжении инструменты, чтобы оказать противодействие теневому флоту России.

"В сложившейся ситуации необходимы жесткие контрмеры против создаваемой Россией угрозы в Балтийском море", - подчеркнул президент.

Ринкевич заявил, что суда России не только повреждают кабели, но и используются как разведывательные платформы, пополняют доходы России для поддержания ее военной деятельности против Украины и создают угрозу для окружающей среды.

#эдгар ринкевич
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Комментарии (3)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    20-го января

    А как выла вся эта хохлятская зездота на букву "п" соместно с дрищущими воинственностью нацизигомётами балтийских стран, соместно с ботосетками типа nafo в хвиттере...как выли... Аж шаровары от яростной дристни трещали, как на неё все эти исходили...А оказалось вот. Обычное пьяное обормотство бибизян, нанятых за три копейки на ржавые корыта, плавать по сути в луже (балтийское море не океан, где как бы ответственности и собранности надо больше чтобы доплыть).

    4
    0
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    20-го января

    Trump Did It Again, Last night: "Nessun Dorma!" halturnerradioshow.com/index.php/news-selections/national-news/trump-did-it-again-last-night-nessun-dorma-2

    2
    2
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    20-го января

    обоср ались??

    10
    1

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