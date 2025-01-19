Ложная тревога? Порванные кабеля — случайность, а не диверсия России – The Washington Post

Вопреки мнению президента Латвии Эдгара Ринкевича в Европе и США склоняются к мнению, что последние инциденты с повреждением ряда кабелей в Балтийском море были случайностью, а не диверсией.

По словам неназванных собеседников из трех стран, участвующих в расследовании повреждения кабелей, в структурах безопасности в США и Европе склоняются к тому, что эти инциденты были скорее несчастным случаем, чем диверсией с "российским следом", говорится в публикации The Washington Post.

Следственные действия, в которых участвуют представители полдесятка структур безопасности европейских стран и США, пока не нашли доказательств того, что подозреваемые коммерческие суда совершили "якорные диверсии" умышленно или по указанию из Москвы.

Собранная в настоящее время информация, включая перехваченные коммуникации, указывает на то, что это были случайности из-за "неопытных экипажей, работающих на борту плохо обслуживаемых судов".

По словам американских собеседников, во всех случаях нашлись "очевидные объяснения", указывающие на случайность нанесения ущерба, и нет доказательств, которые могли бы свидетельствовать о причастности России. Собеседники из двух европейских разведывательных служб сказали, что разделяют оценки американских коллег.

Что говорят в Латвии

НАТО должна усилить присутствие в Балтийском море и оказать противодействие теневому флоту России, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который на этой неделе участвовал в саммите стран НАТО в регионе Балтийского моря в Хельсинки.

Как сообщил агентству ЛЕТА советник президента Мартиньш Дрегерис, Ринкевич подчеркнул, что НАТО и Европейский союз (ЕС) должны использовать все имеющиеся в их распоряжении инструменты, чтобы оказать противодействие теневому флоту России.

"В сложившейся ситуации необходимы жесткие контрмеры против создаваемой Россией угрозы в Балтийском море", - подчеркнул президент.

Ринкевич заявил, что суда России не только повреждают кабели, но и используются как разведывательные платформы, пополняют доходы России для поддержания ее военной деятельности против Украины и создают угрозу для окружающей среды.