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Миллионеры начали массово покидать одну страну Европы 3

В мире
Дата публикации: 19.01.2025
BB.LV
Миллионеры начали массово покидать одну страну Европы
ФОТО: Unsplash

The Times: Каждые 45 минут Великобританию покидает один долларовый миллионер.

Рекордное число миллионеров покинуло Соединенное Королевство с тех пор, как к власти пришли лейбористы и объявили о новой налоговой политике. Об этом сообщает британская газета The Times со ссылкой на подсчеты аналитической фирмы New World Wealth.

Массовый отток миллионеров наблюдается с приходом к власти премьер-министра Кира Стармера, на фоне того, что в Великобритании растет обеспокоенность по поводу того, что налоговые планы лейбористов «изгоняют международных инвесторов и наносят ущерб экономике».

«С момента объявления всеобщих выборов каждые 45 минут Британию покидает один долларовый миллионер», — отмечается в материале.

Ранее стало известно, что химическая промышленность Великобритании находится на грани исчезновения. Причиной такого развития событий стали высокие цены на энергоносители и налоги на выбросы углерода. Как следствие, последний британский завод по производству синтетического этанола в Грейнджмуте закрылся из-за убыточности.

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0

Комментарии (3)

  • MI
    Marija Ivanova
    19-го января

    как мы видим, не только в Латвии народ безмозглых клоунов во власть ставит.

    11
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Marija Ivanova
    20-го января

    Там уже расплодилось поколение бибизян-паразитов живущих на соцподачки. Это основной электорат леваков, которые обещанием этих халявных благ и покупают голоса скотомассы.

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    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    19-го января

    Кросота. Больше леваческого адища. 😍

    9
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