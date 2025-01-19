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Названа сумма потерь Европы от остановки транзита газа через Украину 1

В мире
Дата публикации: 19.01.2025
BB.LV
Названа сумма потерь Европы от остановки транзита газа через Украину
ФОТО: Global Look Press

Словацкий политик Гашпар: ЕС потеряет 70 млрд евро без транзита газа из России.

Европейские страны могут потерять 70 миллиардов евро из-за остановки транзита газа из России через Украину. Сумму потерь назвал вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар в интервью СМИ.

«По оценкам, ущерб от остановки транзита может составить 70 миллиардов евро», — заявил политик.

Гашпар добавил, что президент Украины Владимир Зеленский не понимает, что остановка транзита российского газа может вызвать значительные проблемы как для Словакии, так и для всей Европы. По словам вице-спикера парламента, украинский лидер «решает вопросы таким образом, как будто проснулся рано утром».

Политик подчеркнул, что Словакия крайне негативно воспринимает остановку транзита газа и намерена реагировать на этот шаг Украины. В частности, она может наложить вето на ряд решений Еврокомиссии, в которых будет затрагиваться вопрос финансовой помощи Киеву.

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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    19-го января

    Европа попала на 70 млрд. и что? Опять помогать тому, кто это сделал7

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