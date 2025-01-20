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НАТО нацелилось на закрытие выхода из Балтийского моря для России - The Telegraph 1

В мире
Дата публикации: 20.01.2025
BB.LV
НАТО нацелилось на закрытие выхода из Балтийского моря для России - The Telegraph
ФОТО: Global Look Press

Страны НАТО нацелились на установление контроля за российскими судами в Балтийском море. Также там намериваются закрыть доступ в Атлантику российским военным кораблям. Об этом сообщает газета The Telegraph.

Отмечается, что Швеция развернула новую противокорабельную ракету Marks 3, способную удерживать российские корабли от выхода из портов Санкт-Петербурга и Калининграда. Эстония и Латвия, в свою очередь, инвестировали значительные суммы в приобретение противокорабельных ракет для укрепления оборонного потенциала.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что НАТО хочет контролировать все корабли в Балтийском море, включая его нейтральные воды. Он подчеркнул, что все страны — участницы Североатлантического альянса имеют консенсус по данному вопросу и рассматривают различные возможности по этому направлению.

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Комментарии (1)

  • ТТ
    Тим Тим
    20-го января

    А они не в курсе,что нападение на корабль ВМФ любого государства приравнивается к то нападению на само государство?Или эти герои решили в войнушку поигратб с страной,обладающим ядерным оружием.

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