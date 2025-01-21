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Европейцев призвали сплотиться после прихода Трампа 1

В мире
Дата публикации: 21.01.2025
BB.LV
Европейцев призвали сплотиться после прихода Трампа
ФОТО: Global Look Press

Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц: Европейцы должны сплотиться после прихода Трампа.

Кандидат в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) Фридрих Мерц заявил, что европейцы должны сплотиться после прихода избранного президента США Дональда Трампа в Белый дом. Об этом сообщает немецкое агентство DPA.

«"Америка прежде всего". Каков наш ответ: унижаться, подчиняться, бояться?» — сказал политик во время предвыборного мероприятия.

По словам Мерца, в начале президентства Трамп, скорее всего, подпишет указы, которые «не понравятся Германии и Европейскому союзу».

Ранее Мерц заявил, что в соответствии с международным правом миротворцы из Германии не будут размещены на Украине без мандата. Он подчеркнул, что соответствующий мандат должен быть выдан «в консенсусе с Россией, а не в конфликте» с ней.

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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    22-го января

    Нафиг идите, евробюрократическая петушня.🖕🏻

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