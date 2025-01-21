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В Латвии намерены запретить гражданам России и Беларуси некоторые виды работ 1

В мире
Дата публикации: 21.01.2025
BB.LV
В Латвии намерены запретить гражданам России и Беларуси некоторые виды работ

Министерство внутренних дел Латвии подготовило поправки в закон о национальной безопасности, запрещающие гражданам России и Беларуси занимать должности в структурах управления критической инфраструктурой, а также работать на таких объектах.

Об этом в понедельник, 20 января, сообщило национальное агентство LETA. Внесение этих изменений в закон в МВД пояснили необходимостью "укрепления защиты важной для безопасности латвийского государства и общества критической инфраструктуры", передает Deutsche Welle.

Согласно предложенным изменениям, физические и юридические лица России и Беларуси теперь не могут не только быть "владельцами, управляющими или бенефициарами" латвийской критической инфраструктуры, но и оказывать услуги таким объектам. Исключение могут сделать для получивших специальное разрешение от органов госбезопасности Латвии, уточняется в сообщении.

В свою очередь владельцу объекта критической инфраструктуры будет запрещено оказывать поддержку, в том числе информационную, лицам или государствам, "угрожающим территориальной целостности, суверенитету и независимости или конституционному строю демократических государств".

В Латвии с 2023 года одобрен запрет русского языка в общественных СМИ

Депутаты Сейма Латвии в сентябре 2023 года подавляющим большинством голосов одобрили проект концепции национальной безопасности, один из пунктов которой предусматривает закрытие латвийских общественных СМИ на русском языке. В одном из разделов поддержанной парламентом страны концепции говорится, что с 2026 года общественные медиа можно будет издавать только на латышском языке или других языках ЕС, Европейской экономической зоны и языках стран-кандидатов на вступление в ЕС.

"Государство, прекратив финансирование содержания на русском языке, завершит процесс создания единого информационного пространства, в свою очередь, содержание на русском языке в коммерческих медиа за частные средства продолжит присутствовать", – сказано в тексте концепции.

Кроме того, в сентябре 2022 года латвийские власти ввели запрет на въезд в страну граждан России с шенгенскими визами, которые были выданы в любых странах Евросоюза. Исключения действуют только для водителей грузовиков, дипломатов и для тех, кто въезжает в страну по гуманитарным причинам. В феврале 2024 года Сейм запретил латвийским спортсменам играть с представителями России и Беларуси, в том числе если они принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе везде, кроме Олимпийских игр.

#граждане рф
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Комментарии (1)

  • JB
    Janis Berzin
    21-го января

    Чем больше запретов и ограничений тем больше свободы и демократии, которые мы должны защищать и хранить, как на завещают государственные чинуши и политиканы. Так как демократии и свободы много не бывает, то готовьтесь к новым запретам и ограничениям.

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