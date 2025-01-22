«Я люблю русский народ»: Трамп написал обращение к россиянам

Президент США признался в любви к русскому народу, указав, однако, что произойдет, если не удастся достичь сделки по его мирным предложениям в отношении войны РФ и Украины.

«Я не собираюсь причинять вред России. Я люблю русский народ и у меня всегда были очень хорошие отношения с президентом Путиным — несмотря на ложь радикальных левых о «России, России, России». Мы никогда не должны забывать, что Россия помогла нам выиграть Вторую мировую войну, потеряв почти 60 млн жизней.

С учетом всего этого я собираюсь сделать для России, чья экономика терпит крах, и для президента Путина очень большое одолжение. Давайте заключим соглашение сейчас и остановим эту нелепую войну! Дальше будет только хуже.

Если мы не достигнем «сделки» в ближайшее время, у меня не останется другого выбора, кроме как ввести высокие налоги, тарифы и санкции на все, что Россия продает Соединенным Штатам и разным другим странам-участникам.

Давайте покончим с этой войной, которая никогда бы не началась, если бы я был президентом! Мы можем сделать это легким или трудным путем — и легкий путь всегда лучше. Пора заключить сделку. Никаких больше потерь жизней!», - написал Трамп в социальных сетях.