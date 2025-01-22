Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон Шевкунов, которого в СМИ давно называют «духовником Путина», стал чаще бывать в Москве, говорят источники «Вёрстки». В конце декабря он защитил кандидатскую диссертацию о крушении Российской империи, а сразу после этого получил два назначения: в межведомственную комиссию по историческому просвещению и правительственный совет по созданию передовых общеобразовательных организаций, использующих лучшие технологии и методы обучения. Это спровоцировало слухи о том, что он может получить светскую государственную должность. Собеседники «Вёрстки», близкие к администрации президента, не исключают этого, отмечая, что позиции церковного госидеолога стали усиливаться.

Труд о том, как церковники не спасли монархию

«Был на одной церковной попойке, народ был в шоке, типа „Зачем, смысл ему это делать“, „А что, почему не докторская сразу?“ В церковной среде это воспринимается с улыбкой», — комментирует «Вёрстке» реакции на защиту митрополитом Тихоном кандидатской диссертации историк РПЦ, согласившийся пообщаться на условиях анонимности.

24 декабря Тихон Шевкунов защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата исторических наук на тему «Крушение Российской империи: факторы взаимоотношений власти и общества». В тексте соискатель кандидатского статуса в том числе разбирает роль церкви в распаде Российской империи. «В момент величайшей государственной опасности архиереи сочли борьбу с „ненавистной“ обер-прокуратурой и пресловутым „цезарепапизмом“ более важным делом, чем спасение монархии», — говорится в диссертации.

Защита прошла на факультете государственного управления МГУ, а научным руководителем у митрополита выступил сам декан, первый зампред международного комитета Госдумы Вячеслав Никонов, внук сталинского наркома иностранных дел Вячеслава Молотова. Именно такой выбор места защиты вызвал среди экспертов предположения о том, что Тихон может претендовать на госдолжность. Факультет считается «кузницей кадров», его нередко выбирали для защиты чиновники, говорит собеседник «Вёрстки» с истфака МГУ: зрителям на защиту диссертаций туда попасть гораздо сложнее, чем на обычные факультеты. Историк РПЦ указал, что ссылки, необходимые для защиты, собраны по необходимому минимуму: «всего апробированных работ 4 штуки и книга, — говорит собеседник. — Для продвижения церковной иерархии есть те, кто защищаются по церковной (доктор богословия), а он почему-то пошел именно по научной стези. То, что он прикрылся Мироненко и Гагкуев (оппоненты), это говорит о многом, они даже не связаны с РПЦ».

«По сути эта диссертация — это его „Российский урок“, книга и и его документальное видео, которые вышли в 2023 году. А в диссертацию добавили ссылки», — оценил историк РПЦ. Среди слабых мест ученый назвал отсутствие архивов. «Главная его линия, что поражения России в Первой мировой войне хотели все, в том числе Великобритания, в общем, «англичанка гадит». Конечно, это антинаучная концепция, что Великобритания и Германия хотели поражения России, это конспирология. Вторая линия — психоэмоциональное состояние общества перед революцией. Все это было изложено в выставке «Россия — моя история» еще. Диссертация слабая с точки зрения концепции, источников, новизны. Эту работу можно разгромить в отзывах, но отзывы оппонентов при этом фактически без замечаний, только там указали, что у него «развал СССР», — говорит историк. Он допускает, что диссертация понадобилась Шевкунову, чтобы его концепция обрела серьезность: «Мол, люди говорят, что это ерунда, а у меня есть степень. И никто не скажет, что она нарисованная, потому что посмотрите какие оппоненты».

Диссертация Шевкунова — это хорошо написанный полемический публицистический текст, сказал «Вёрстке» основатель новосибирского «Новоколледжа», кандидат исторических наук Сергей Чернышов. «Автор хочет переосмыслить стандартное представление о революции 1917 года и то, что он называет «крушением империи». И собирается нам доказать, что дело не в привычном «у крестьян не было земли, а у рабочих — хлеба», а в неких особенностях «психоэмоционального состояния общества», — рассказывает Чернышов. Работу с источниками он оценивает как «поверхностную». «Автор очень поверхностно анализирует статистику, совершенно некритически подходит к выбору источников, использует явно одиозные дневники, цитаты из философов, материалы сомнительных СМИ. Тут он явно не особенно старается — историографию анализирует по еще советским обобщающим работам, современные подходы к анализу „крушения империи“ — по книжкам своего же научного руководителя и его соратников», — отметил он. Шевкунов в тексте диссертации собирается анализировать статистику и материалы СМИ 1917 года, но в списке литературы у него 4 газеты и 4 статистических сборника.

«Никуда не годится и язык, и вообще способ аргументации — за это автора естественно раскритикуют самодовольные историки. Например, автор может позволить себе вот такие предложения: „даже в условиях тяжелейшей мировой войны вечно всем недовольный российский обыватель жил, в общем-то, относительно других воюющих стран совсем неплохо. Что он оценит буквально в ближайшие месяцы после Февраля“», — приводит пример Чернышов.

Еще несколько моментов, на которые историк обращает внимание: Шевкунов может позволить себе отвечать на вопрос «как вообще такое могло произойти в православной стране?» ссылкой на пророчества Серафима Саровского. Может объяснять победу над Наполеоном цитатой из Феофана затворника тем, что «Бог помиловал Россию». Может даже ссылаться на статью Александра Солженицына в «Российской газете» 2007 года издания, описывая, как первый глава Временного правительства князь Львов якобы говорил журналистам, что новых губернаторов «на местах выберут».

Искренне верит в свои идеи

«Митрополита Тихона не раз считали списанным со счетов, и когда он уезжал из Москвы в Псков (в 2018 году), и когда он уехал в Крым (в 2023 году). Считалось, что связи рвутся. Но на самом деле он всегда твердо и крепко стоял на своих позициях: причем как с точки зрения своих идей и совести, так и с позиции его положения федерального, по сути, политика. Доступ к первому лицу он не терял никогда», — говорит источник, близкий к администрации президента. По его оценке, у митрополита «очень хорошее чутье», и он знает, когда нужно «удалиться и не ассоциироваться с церковными инициативами», а где «его слово необходимо». Защищенная накануне Нового года диссертация — не просто дань чиновничьей моде в духе «у всех уважаемых людей она должна быть», говорит собеседник, а необходимая «база для дальнейшей работы в сфере госидеологии». «Митрополит Тихон — вообще не тот человек, которого даже в паблике связывают с церковным мракобесием. Он человек просвещенный, хороший менеджер, интеллектуал, и, конечно, фундаментальный русский националист», — резюмирует он.

Источник «Вёрстки», знакомый с деятельностью Шевкунова во главе столичного Сретенского монастыря по линии спецслужб, называет его человеком, который «абсолютно искренне верит в то государство, которому служит». «Он из неполной интеллигентной семьи, рос без отца, мать Елена была доктором медицинских наук, работала в НИЦ Гамалеи. Сам Шевкунов человек хрупкого здоровья: всю жизнь страдает астмой. Он окончил ВГИК в 1982‑м году. И тогда, и сейчас это было место для творческих, впечатлительных и, соответственно, очень подверженных влиянию внешних авторитетов людей. Шевкунову явно остро не хватало отца, и он его нашел — уже в зрелом возрасте», — объясняет он. «Отцами» этими оказались в том числе сотрудники госбезопасности — «в глазах Шевкунова государственные мужи».

Очевидцы рассказывали о том, как Шевкунов встречал в монастыре Леонида Решетникова. Там было даже не христианское монашеское смирение, а самое настоящее подобострастие. Со временем получился симбиоз. «Серьёзные люди» с погонами и без, например Игорь Сечин, приезжали к нему чай попить. Заодно излить душу, о грехах своих рассказать. Они получали сеанс психотерапии, а он с ними выстраивал близкие личные отношения и, возможно, видел в них того самого потерянного отца. Была от этого и чисто деловая польза«, — говорит собеседник «Вёрстки». Входящая в зону интересов Сечина «Русгидро», а затем и «Роснефть» — среди активных доноров проектов Шевкунова. Журналистка, автор Telegram-канала «Православие и зомби» Ксения Лученко отметила в беседе с «Вёрсткой», что Тихон Шевкунов — «часть путинских элит» и он привлекал бюджетные деньги под свои проекты в больших объёмах.

По словам источника, знающего митрополита со времен Сретенского монастыря, «Тихон показал себя отличным организатором» и, например, за короткое время поднял бывший колхоз «Восход» в Рязанской области. При Шевкунове Сретенский монастырь уже в конце 90‑х имел православное училище, в 2002‑м преобразованное в полноценную духовную семинарию. «Это совсем не бездарный человек, который искренне верит в то, что закрепилось у него в голове по итогам общения с этими людьми. Наверняка, если разговаривать с ним откровенно, он будет на полном серьёзе отстаивать то, о чем говорит публично», — предположил он.

Всего через три дня после защиты диссертации, 27 декабря, Тихон Шевкунов был включëн в состав учрежденной Путиным межведомственной комиссии по историческому просвещению. В тот же день он стал членом созданного правительством РФ координационный совет по созданию передовых общеобразовательных организаций, использующих лучшие технологии и методы обучения. Кроме того, Тихон уже ранее входил в Совет при президенте по культуре и искусству, Экспертно- консультативный совет при главе аннексированного Крыма и общественный совет Росалкогольрегулирования. «Его участие весьма активно и последнее время его стали чаще и видеть, и упоминать на Старой площади. Митрополит Тихон за повесткой не следует, он ее задает. Он безусловно был одним из авторов современной госидеологии, а сейчас ему есть, что предложить на практике за пределами приходов», — говорит еще один источник, близкий к АП. На прямой вопрос, стоит ли ожидать назначения митрополита на государственную должность, он уклончиво ответил: «Увидим».

Интерес Тихона к теме образования и просвещения сталкивается с зоной интересов первого замглавы АП Сергея Кириенко, идеолога создания «новой пионерии» — «Движения первых», говорит источник, близкий к Кремлю. Если назначение Тихона и произойдет, сферы их работы должны быть разграничены, иначе это создаст внутриэлитный конфликт. Впрочем, Кириенко успешно сотрудничал с Шевкуновым: например, на базе молодежного форума «Истоки» был открыт образовательный центр, который круглогодично работал в Псковс-Печерском монастыре, где служил Шевкунов.

Ксения Лученко напоминает, что «диссертации защищают государевы люди»: «Среди чиновников это, как правило, a must для определенного статуса, часть ритуального сопровождения карьеры внутри путинских элит. Положено иметь степень. Шевкунов — не церковный митрополит, а государственный». Она также согласна и с тем, что митрополит — «эффективный менеджер», и с его ролью одного из главных авторов «той конспирологической, сказочной версии российской истории, внутри которой живет Путин и его друзья». «Диссертация — косвенный признак, что Шевкунову могут наконец подготовить ответственную государственную должность. А почему нет? Будет этнархом. Воплотит свою мечту о теократии. А патриарх в коридоре постоит. Может быть, это вообще имеет прямое отношение к мыслям вождя о транзите власти — двигает фигуры на доске, размышляет», — написала она в своем Telegram-канале.