Самого богатого человека Земли обвинили в безумии - да он и не отказывается.

На мероприятии в честь инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа Илон Маск, самый богатый человек в мире и ярый сторонник нового президента, дважды сделал жест правой рукой, который многие интерпретировали как отсылку к приветствию нацистов, в просторечии — «зиге». Историки, политики и активисты спорят в соцсетях, действительно ли Илон Маск имел в виду нацистское приветствие или это был просто неловкий жест.

«Я просто хочу поблагодарить вас за то, что вы сделали это возможным. Спасибо», — сказал Маск. Он прижал правую руку к груди, а затем резко поднял ее вверх по диагонали, ладонью вниз, пальцы вместе: «Мое сердце с вами». Затем он развернулся и еще раз повторил этот жест.

Пользователи соцсетей незамедлительно сравнили жест Маска с нацистским приветствием — «зигой». Вот как описывает нацистское приветствие американская Антидиффамационная лига (АДЛ), влиятельная еврейская НКО, борющаяся с антисемитизмом: «жест заключается в поднятии вытянутой правой руки ладонью вниз».

Однако несмотря на то, что это определение вполне точно описывает то, что сделал Маск, Антидиффамационная лига в соцсети X (бывший твиттер, которым сейчас владеет Маск) отказалась называть его жест нацистским приветствием.

«Похоже, Илон Маск сделал неловкий жест в порыве энтузиазма, а не нацистское приветствие», — написала НКО. «Спасибо, ребята», — ответил Маск.

Многие, впрочем, не согласны с такой трактовкой.

Историк Макс Кайзер, один из исполнительных директоров Еврейского совета Австралии, сказал в комментарии Al Jazeera, что Маск «без сомнения» выполнил нацистское приветствие, и раскритиковал реакцию АДЛ.

«Это четкий сигнал его безумным сторонникам, неонацистам и белым националистам, что он разделяет их ценности», — пояснил Кайзер.

Профессор истории университета Нью-Йорка Рут Бен-Гиат написала в соцсети Bluesky: «[Я] историк, специализирующийся на фашизме. Это было нацистское приветствие, и к тому же очень воинственное».

Похожим образом отреагировала и историк Клер Обин, специализирующаяся на нацизме, США и нацистах в США. «Мое профессиональное мнение — вы все правы, вы должны верить своим глазам», — написала она (цитата по AFP; доступ к ее аккаунту в X на момент написания этой заметки ограничен).

Впрочем, историк Аарон Астор, специализирующийся на XIX веке, со своими коллегами не согласен. «Я много раз критиковал Илона Маска за то, что он позволяет неонацистам подпортить свою политическую платформу. Но этот жест — это не нацистское приветствие. Это социально неловкий мужчина с аутизмом машет толпе, говоря „мое сердце — с вами"», — написал он.

С ним согласен и один из директоров Исполнительного совета австралийского еврейства Алекс Ривчин. В комментарии Al-Jazeera он сказал, что Маск просто «был ошеломлен страстью и эмоциями, царившими на мероприятии и сделал благодарственный жест в адрес собравшихся».

Стоит отметить, что сам Маск использовал наличие синдрома Аспергера (в нынешней редакции Диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам, ДСМ-5, отдельного диагноза «синдром Аспергера» нет; он входит в более широкий диагноз «расстройство аутического спектра», РАС — Би-би-си) для объяснения и оправдания своего поведения.

За это он подвергся критике со стороны других людей, у которых диагностирован аутизм, и защитников прав тех, кто имеет нейроотличия. Многие считают, что использование диагноза для защиты спорного поведения вредит людям с РАС.