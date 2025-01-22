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Трамп не исключил давления на Путина ради мира в Украине 1

В мире
Дата публикации: 22.01.2025
Deutsche Welle
Трамп не исключил давления на Путина ради мира в Украине

Глава Белого дома заявил, что "скорее всего" введет новые санкции против России в случае отказа Владимира Путина от переговоров об окончании войны, пишет DW.

Президент США Дональд Трамп заявил, что "скорее всего" введет новые санкции против России в случае отказа президента РФ Владимира Путина от переговоров об окончании войны в Украине, сообщает в среду, 22 января, агентство dpa.

Глава Белого дома на пресс-конференции во вторник подчеркнул, что готов к встрече с российским лидером и президентом Украины Владимиром Зеленским "когда бы они этого ни захотели". Кроме того, Трамп вновь поставил под сомнение официальное количество жертв войны в Украине. По его словам, война уже унесла жизни "миллионов людей". Так, согласно оценке американского президента, потери Москвы составляют около 800 тысяч человек, а Киева - от 600 до 700 тысяч человек.

Трамп также вновь раскритиковал тот факт, что США несут непропорционально высокую финансовую нагрузку в вопросе помощи Украине по сравнению с другими странами НАТО и призвал партнеров по альянсу увеличить расходы на оборону до 5 процентов от ВВП. "Это касается их больше, чем нас. У нас есть океан между нами, не так ли? Эта маленькая вещь под названием океан", - подчеркнул он.

Окончание войны в Украине станет официальной политикой США при Трампе

Ранее новый госсекретарь США Марко Рубио заявил, что окончание войны России против Украины будет "официальной политикой" США при президентстве Дональда Трампа. "Это тупик затяжного кровавого конфликта, который невероятно разрушителен - я бы поспорил, для кого, для России или для Украины, но Украина платит большую цену. Мы хотим сделать все возможное, чтобы прекратить этот конфликт", - сказал Рубио в программе CBS Mornings.

По словам госсекретаря, администрация Трампа намерена закончить войну не на три-четыре года, а обеспечить стабильный мир на долгий срок.

#путин #дональд трамп #санкции против россии
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    22-го января

    Тоже мне новость. Он об этом и до избрания говорил.🙄

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