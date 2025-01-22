Baltijas balss logotype

Зеленский поставил России ультиматум для начала переговоров 3

В мире
Дата публикации: 22.01.2025
BB.LV
Зеленский поставил России ультиматум для начала переговоров
ФОТО: twitter

Зеленский: Россия должна вернуться к границам 2022 года для начала диалога

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие для начала переговоров с Россией.

По словам украинского лидера, для начала диалога между Москвой и Киевом Россия должна вернуться к границам 2022 года.

Зеленский вместе с тем подчеркнул, что Киев не желает завершения Западом украинского конфликта за его спиной. Политик также вспомнил, что ранее при обсуждении переговоров США и Европа допускали такое развитие событий.

21 января Зеленский назвал посредника на потенциальных переговорах с Россией. По его мнению, место за столом переговоров должна иметь Европа.

#война рф и украины #зеленский
2
38

Комментарии (3)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    23-го января

    Чего то он занюхал мощного. Впрочем, чего он только не нёс за свой период презопросрочки...Договорятся без него. Поставят перед фактом. А его дело будет всеми своими пропарезиновыми изделиями и позитивными блогерами втереть потужную переможность своим вкраинчикам.

    10
    2
  • Д
    Дед
    22-го января

    А чего не 1 марта 2022, когда россияне стояли под Киевом.

    22
    1
  • ТТ
    Тим Тим
    22-го января

    А,что не за Урал,не захочешь ты переговоров,хозяева назначат другого.

    23
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
В ходе удара по гражданским объектам в Днепре погибло 4 человека. Иконка видео
Аналитики: перемирия в Украине не будет, РФ продолжает массированное наступление
Сын Трампа прокомментировал приговор Ле Пен
Сын Трампа прокомментировал приговор Ле Пен 1
Трамп и Стармер договорились давить на Путина
Трамп и Стармер договорились давить на Путина 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео