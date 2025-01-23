Если бы не было грандиозного проекта, тут по-прежнему была бы Великая Колумбия.

Панамский канал останется панамским, заявил президент страны Хосе Мулино в соцсети Х в ответ на обещания президента США Дональда Трампа. "В мире нет ни одной страны, которая бы вмешивалась в деятельность нашего правительства. Канал не был чьей-либо уступкой. Это стало результатом борьбы поколений, которая достигла кульминации в 1999 году в результате договора Торрихоса-Картера, и с тех пор и по сей день мы ответственно управляем и расширяем его, чтобы служить миру и его торговле", — добавил Хосе Мулино.

Между тем, для США строительство Панамского канала стало крупнейшим на начало XX века экономическим проектом: масштабы затрат не имели равных в современной истории. В свою очередь, в 1999 году Панама получила его фактически в дар от США.

В 1914 году через Панамский канал прошли первые корабли. Канал стал одним из величайших строительных проектов человечества первой половины XX века: его появление доказало, что наука и технологии способны победить самые невероятные природные преграды.

Панамский канал доказал, что «дипломатия канонерок» способна кардинально изменить геополитическую карту мира. Он также стал феноменом массовой культуры, в частности, обогатив мировую моду шляпой «Панама» – на самом деле, головным убором эквадорского производства, который носили строители канала, спасавшиеся от тропического солнца.

География

Панамский перешеек – самая узкая полоска суши, разделяющая Тихий и Атлантический океаны. Проекты строительства канала, позволяющего кардинально сократить расстояние для прохода кораблей из одного океана в другой, и, более того, минимизировать риск плавания между Антарктидой и Южной Америкой – пути, который первым прошел Магеллан – появились еще в позднем Средневековье.

На протяжении трех столетий предпринимались безуспешные попытки открытия альтернативного маршрута – Северо-Западного прохода в Арктике. С появлением железных дорог возникла надежда, что они смогут успешно переваливать международные грузы с одного американского побережья на другое, однако этот план оказался фантазией, поскольку морем возможно перевозить несравнимо больше грузов.

Планы строительства канала на Панамском перешейке стали реальностью лишь в конце XIX века, после окончания строительства другого великого канала – Суэцкого, соединившего Красное море со Средиземным. Однако методы и технологии строительства, примененные при строительстве Суэцкого канала – его длина составила примерно 160 км – оказались бессильны при строительстве канала на Панамском перешейке, минимальная ширина которого не превышает 50 км.

Ситуация осложнялась тем, что первые более-менее детальные карты Панамского перешейка были созданы Французским географическим обществом лишь в конце 1860-х годов. Более того, в 1879 году, к началу строительства канала французской компанией у инженеров не было даже данных геологической разведки.

Причиной первых неудач строительства был невероятно сложный рельеф, влажный тропический климат и сопутствующие ему страшные болезни, особенно малярия и желтая лихорадка, а также логистические проблемы – перешеек находился вдалеке от регионов, способных обеспечивать рабочих продовольствием и техникой. Панамские джунгли крайне напоминали джунгли Амазонии, в которых даже прокладка узкой тропинки превращалась в проблему. С учетом этого, на протяжении долгого времени – в том числе, и в XX веке – разрабатывались альтернативные проекты прокладки канала севернее, через территорию Никарагуа, где имеется большое озеро.

Сложные и дорогостоящие проекты строительства канала, способного связать два океана, не основывались на точных расчетах – строителями двигала вера в возможность добиться успеха и, за счет этого, создать бизнес, способный генерировать значительную прибыль на протяжении бесконечно долгого времени.

Большая политика

Реализация проектов, способных кардинально изменить торговые пути, привести к колоссальным выгодам для одних стран и городов и, наоборот, к разорению других, всегда требовала дипломатических усилий.

Это произошло с Суэцким каналом, против строительства которого выступала Британская империя, опасавшаяся, что ее торговый флот – на тот момент крупнейший в мире, обеспечивавший торговлю между Азией, Индией, Восточной Африкой и Европой – проиграет конкурентную борьбу. Кроме того, появление французского проекта угрожало ее влиянию в Египте. Против долгое время выступала и Османская империя, формально владевшая Египтом: строительство канала грозило разорением миллионам подданных султана, переправлявших грузы через современные Ирак и Сирию. На это накладывалось традиционное соперничество Парижа и Лондона. Благодаря гению французского дипломата Фердинанда де Лессепса (который пользовался гигантским влиянием во Французском географическом обществе), подкрепленному мощью Французской империи, эти и многие другие политические проблемы удалось благополучно разрешить.

Проект строительства Панамского канала сперва также реализовала французская компания, в работе которой участвовали Лессепс и великий инженер Александр Эйфель, создатель Эйфелевой башни в Париже и каркаса Статуи Свободы в Нью-Йорке (эта гигантская статуя изначально предназначалась для украшения Суэцкого канала, но по финансовым причинам оказалась в Америке).

В Панаме французы потерпели неудачу. Согласно общепринятым данным, строительство унесло более 20 000 жизней (для сравнения, на строительстве Суэцкого канала одномоментно работало около 30 000 человек), а многомиллионные инвестиции превратились в пыль, разорив сотни тысяч мелких инвесторов.

Вступление США в эту игру было во многом неожиданным: столь масштабные и невероятно сложные проекты ранее реализовывали только империи, имевшие глобальные интересы и обладавшие большей политической стабильностью, чем американская республика, переизбиравшая президентов каждые четыре года, а конгрессменов – каждые два.

Однако к концу XIX века США, в 1898 году выигравшие войну у Испании, вышли на мировую арену в качестве не региональной, а глобальной силы. Кроме очевидных коммерческих выгод, которые понимали «короли Уолл-Стрита», выкупившие права на проект строительства у французской компании, будущий канал был стратегически важен и для обеспечения безопасности США.

Тогда (как и сейчас) США, омываемые Тихим и Атлантическим океанами, считали военно-морской флот первой линией обороны от вероятного вторжения. Но два флота – в Атлантике и на Тихом океане – были неспособны оперативно прийти на помощь друг другу в случае необходимости. Панамский канал позволял решить эту проблему – Вторая мировая война убедительно доказала эффективность этого расчета. Однако сохранялась опасность, что если канал будет находиться под контролем недружественного государства, то ВМФ США лишится этой возможности.

Помимо этого, американский бизнес, а вслед за ним и американская внешняя политика все более активно участвовали в делах государств Латинской Америки, которые регулярно сотрясали кровопролитные гражданские войны. В частности, эти государства экспортировали в США бананы, в конце XIX века ставшие одним из наиболее популярных фруктов американцев, кофе, древесину ценных сортов, натуральный каучук и прочее.

В свою очередь, в дела этого гигантского региона постоянно вмешивались европейские империи. К примеру, в 1863 году Франция сделала императором Мексики своего претендента – австрийца по рождению Максимилиана.

Появившаяся в 1823 году Доктрина Монро (названа по фамилии президента Джеймса Монро) декларировала, что США будут крайне негативно воспринимать попытки европейских монархий установить свое влияние на Американском континенте, где большинство государств были республиками. Последующие президенты США регулярно задействовали доктрину Монро во время различных международных кризисов.

Возможное создание Панамского канала европейской монархией воспринималось Вашингтоном как создание европейского плацдарма в самом сердце Америки и, следовательно, как нарушение Доктрины. В силу этого, американский политикум все более симпатизировал идеи самостоятельного строительства канала.

Борьба за испанское наследство

Панамским перешейком на протяжении столетий владела Испанская империя. Однако в начале XIX века испанские колонии в Америке восстали и практически все обрели независимость. Важно, что в 1821 году революционные власти территории, впоследствии ставшей Панамой, самостоятельно и по собственной инициативе объявили о независимости от Испании. Впоследствии Панама вступила в состав так называемой Великой Колумбии – конфедеративного государства, со значительной степенью независимости регионов. То есть, Панама имела свежий опыт государственности – этот фактор крайне важен для международного признания.

Великая Колумбия практически немедленно столкнулась с проблемами сепаратизма. Жители разных регионов нового государства не имели общих интересов, зачастую имели разное этническое происхождение и говорили на разных диалектах испанского. Некоторое время их объединяло только наличие общего врага – бывшей метрополии. Однако влияние этого фактора оказалось недолговечным. Местные элиты без особого желания делились властью и доходами с центральным правительством. В 1830-е годы из состава Великой Колумбии вышли Венесуэла и Эквадор, а в 1840-е годы – на 13 месяцев – будущая Панама.

К концу XIX века панамская часть Колумбии была одним из богатейших регионов страны. Сухопутной связи между столицей и Панамским перешейком не было – за исключением тропинок в джунглях, которые контролировались воинственными индейцами и бандами.

Экономика Панамы, в отличии от экономики остальной Колумбии, базировалась на международном транзите: через перешеек всегда шла активная перевалка грузов. Вдобавок к этому, присылаемые из Боготы чиновники и военные вызывали постоянное раздражение местных жителей – они мало что делали для развития Панамы, концентрируясь на сборе налогов и личном обогащении.

Помимо этого, в Колумбии в 1899-1902 годы шла кровопролитная гражданская война, то есть это государство на тот момент было неспособно гарантировать панамцам мир и процветание. Оно также не обладало вооруженными силами, достаточными для того, чтобы силой удержать Панаму.

Поэтому образование независимой Панамы в 1903 году не стало неожиданностью. Новое государство практически мгновенно признали не только США, оказавшие политическую и военную помощь панамским сепаратистам, но и все великие державы. И именно с независимой Панамой США заключили договор о строительстве канала.