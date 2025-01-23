Кремль пытается создать впечатление процветающей экономики - ISW

Кремль запустил информационную операцию, чтобы создать ложное впечатление о благополучии российской экономики, несмотря на то, что многие показатели указывают на макроэкономические проблемы, говорится в последнем отчёте вашингтонского Института изучения войны (ISW), пишет LETA со сылкой на INTERFAX-UKRAINA.

«ISW продолжает следить за макроэкономическими данными, которые прямо противоречат утверждениям Кремля о том, что российская экономика находится в хорошем состоянии», — отмечают аналитики института.

«Кремль недавно принял политику увеличения оборонных расходов, в то время как российское общество сталкивается с нехваткой рабочей силы, более широкими демографическими проблемами, снижением сбережений и ростом зависимости от помощи. Российская экономика страдает от повышения процентных ставок, раздутых заработных плат и ухудшения производственных мощностей», — заявляют эксперты ISW.

На совещании по экономическим вопросам 22 января президент России Владимир Путин заявил, что 2024 год станет «сильным годом» для российской экономики. По его словам, Россия имеет контролируемый дефицит бюджета на уровне 1,7%, достигнут рост ненефтегазовых доходов на 26%, до 25,6 трлн рублей (примерно 246 млрд евро) в 2024 году. Также было объявлено о ретроактивном увеличении страховых и военных пенсий на 9,5% для преодоления растущей инфляции.

21 января информационное агентство Bloomberg сообщило, что Министерство финансов России опубликовало отчёт, в котором прогнозируется рост экономики. Согласно документу, бюджетные доходы России в декабре 2024 года достигнут рекордного уровня — более четырёх триллионов рублей (около 38 млрд евро), что на 28% больше, чем в декабре 2023 года, и станет самым высоким показателем с 2011 года.

Однако в этих цифрах не учитываются несоразмерные оборонные расходы России, высокая инфляция, растущий дефицит и эрозия Фонда национального благосостояния.

«Попытки Кремля продемонстрировать экономическую силу в значительной степени являются информационной операцией, направленной на успокоение внутренней аудитории и демонстрацию силы России за рубежом, скрывая при этом реальные проблемы, с которыми сталкивается российская экономика. Эти проблемы усугубляются войной России против Украины», — говорится в отчёте ISW.