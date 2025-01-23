Baltijas balss logotype

Кремль пытается создать впечатление процветающей экономики - ISW 2

В мире
Дата публикации: 23.01.2025
BB.LV
Кремль пытается создать впечатление процветающей экономики - ISW

Кремль запустил информационную операцию, чтобы создать ложное впечатление о благополучии российской экономики, несмотря на то, что многие показатели указывают на макроэкономические проблемы, говорится в последнем отчёте вашингтонского Института изучения войны (ISW), пишет LETA со сылкой на INTERFAX-UKRAINA.

«ISW продолжает следить за макроэкономическими данными, которые прямо противоречат утверждениям Кремля о том, что российская экономика находится в хорошем состоянии», — отмечают аналитики института.

«Кремль недавно принял политику увеличения оборонных расходов, в то время как российское общество сталкивается с нехваткой рабочей силы, более широкими демографическими проблемами, снижением сбережений и ростом зависимости от помощи. Российская экономика страдает от повышения процентных ставок, раздутых заработных плат и ухудшения производственных мощностей», — заявляют эксперты ISW.

На совещании по экономическим вопросам 22 января президент России Владимир Путин заявил, что 2024 год станет «сильным годом» для российской экономики. По его словам, Россия имеет контролируемый дефицит бюджета на уровне 1,7%, достигнут рост ненефтегазовых доходов на 26%, до 25,6 трлн рублей (примерно 246 млрд евро) в 2024 году. Также было объявлено о ретроактивном увеличении страховых и военных пенсий на 9,5% для преодоления растущей инфляции.

21 января информационное агентство Bloomberg сообщило, что Министерство финансов России опубликовало отчёт, в котором прогнозируется рост экономики. Согласно документу, бюджетные доходы России в декабре 2024 года достигнут рекордного уровня — более четырёх триллионов рублей (около 38 млрд евро), что на 28% больше, чем в декабре 2023 года, и станет самым высоким показателем с 2011 года.

Однако в этих цифрах не учитываются несоразмерные оборонные расходы России, высокая инфляция, растущий дефицит и эрозия Фонда национального благосостояния.

«Попытки Кремля продемонстрировать экономическую силу в значительной степени являются информационной операцией, направленной на успокоение внутренней аудитории и демонстрацию силы России за рубежом, скрывая при этом реальные проблемы, с которыми сталкивается российская экономика. Эти проблемы усугубляются войной России против Украины», — говорится в отчёте ISW.

#россия
0
9

Комментарии (2)

  • ТТ
    Тим Тим
    23-го января

    Бедолаги,не то,что у Нас в ЕС,цены на продукты и энергоносители падают каждый день,пенсионеры не вылезают с дорогих курортов,а многодетные семьи летают на Карибы минимум 2 раза в год.Поэтому,пока россияне голодают,мы можем себе позволить выкидывать наши миллиарды в бездонную яму под назвонием........

    3
    0
  • Д
    Дед
    23-го января

    Отчего же? Топливо на заправках в 3 раза дешевле, коммунальные услуги в 10 раз дешевле, эл-во в 10 раз дешевле, в магазинах цены в 2 раза дешевле, средняя зарплата , как в Латвии, безработицы практически нет. По сравнению с Латвией и правда процветающая Россия.

    1
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
В ходе удара по гражданским объектам в Днепре погибло 4 человека. Иконка видео
Аналитики: перемирия в Украине не будет, РФ продолжает массированное наступление
Сын Трампа прокомментировал приговор Ле Пен
Сын Трампа прокомментировал приговор Ле Пен 1
Трамп и Стармер договорились давить на Путина
Трамп и Стармер договорились давить на Путина 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео