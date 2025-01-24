Еврокомиссар Андрюс Кубилюс заявил, что решение о европейских средствах на оборону должны будут принять лидеры Сообщества, а не он.

Еврокомиссар, ответственный за оборону и космос, сказал это в то время, как Литва пообещала значительно увеличить расходы на оборону в течение следующих пяти лет, при этом часть денег планируется получить из фондов, совместно заимствованных членами Европейского союза (ЕС).

По мнению Кубилюса, подобные соображения «не звучат очень солидно».

«Никто не подсчитывает, какие деньги могут когда-нибудь появиться в ЕС, которые мы уже сейчас могли бы вложить в свои планы, потому что пока никаких решений в ЕС относительно какого-либо оборонного фонда не принято», — заявил политик в разговоре с членом Европарламента, консерватором Расой Юкнявичене, который транслировался в четверг.

«Рассматриваются различные варианты, они рассматриваются и Комиссией. Но решение о таких средствах на оборону будет принимать не комиссар Кубилюс, (....) такое решение может принять только сам Европейский совет, где Литву представляет президент», - добавил он.

Европейская комиссия инициирует проекты правовых актов, но окончательное решение принимают государства-члены и Европейский парламент.

«Если мы хотим, чтобы такие фонды появились, Литва может сыграть в этом важную роль, но нам нужно активно бороться за создание такого фонда, а не начинать сейчас делить этот фонд каким-то нелепым образом уже сейчас, хотя его еще нет ", — сказал Кубилюс.

На прошлой неделе VGT поставила цель выделить 5–6 процентов валового внутреннего продукта (ВВП) на национальную оборону в 2026–2030 годах для развития дивизии в армии.

Руководство страны пока не обозначило конкретные источники финансирования такой инициативы, но подчеркивает, что значительная часть средств должна поступить из европейских фондов.

По словам Кубилюса, решение о существенном увеличении расходов на оборону «является знаковым». Однако он призвал не скомпрометировать это обязательство, пытаясь «подложить» под оборонный бюджет часть расходов на здравоохранение или образование.

Еврокомиссар отметил, что расходы, которые можно отнести к обороне, строго определены стандартами НАТО.

«Эти деньги следует потратить исключительно на оборону», — сказал он.

В государственном бюджете этого года на оборону выделено чуть более 3% ВВП, но инициатива нового правительства по увеличению лимита заимствований позволит высвободить дополнительные средства, чтобы достичь показателя в 4% ВВП.