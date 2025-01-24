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Ринкевич призвал перевести 300 миллиардов евро из замороженных российских активов Украине 2

В мире
Дата публикации: 24.01.2025
BB.LV
Ринкевич призвал перевести 300 миллиардов евро из замороженных российских активов Украине

Президент Латвии Эдгар Ринкевич призвал Европу принять решение о переводе около 300 млрд евро замороженных российских активов Украине.

Если Европа действительно хочет что-то изменить, она должна одобрить перевод 300 млрд евро замороженных российских активов Украине, заявил он на панельной дискуссии «Украина: путь вперед» на полях Всемирного экономического форума в Давосе в четверг, добавив, что это решение поможет решить вопрос поддержки Украины, направит очень четкий сигнал России и покажет, как можно заставить Россию сесть за стол переговоров.

Ринкевич признал, что на данный момент «мы даже не близки к реальному обсуждению» мирного соглашения, поскольку Россия не желает садиться за стол переговоров. Он также отметил, что вчерашнее заявление президента США Дональда Трампа показывает, что без признания Россией необходимости начать переговоры никакого процесса не будет.

Президент Латвии также заявил, что российские войска, скорее всего, продолжат наступление, и призвал партнеров продолжать оказывать Украине военную, экономическую, финансовую помощь, а также усилить санкции против России.

Как будет выглядеть механизм мирного соглашения — большой вопрос, подчеркнул он, добавив, что Украина должна играть важную роль в этой дискуссии, а Европа должна быть ее частью.

#война рф и украины #эдгар ринкевич
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Комментарии (2)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    24-го января

    Он звездит и знает что это звездёж. Никуда основная сумма не будет переведена. Проценты с неё да. Но не сама она. Иначе деньги вкладов нерезидентов просто побегут из ес от такого трюка, где просто взяли бабло чужое и провернули с ним что захотели. Поэтому это всё пустой деревянный звон. Ринкевич свой призыв может крикнуть в отверстие в теле, куда солце не заглядывает. Будет сходий ээффект.

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  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    24-го января

    сходий-схожий.

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