Трамп приказал рассекретить документы об убийстве Кеннеди

Президент США Дональд Трамп в четверг, 23 января, подписал указ, по которому должны быть рассекречены документы, связанные с убийствами 35-го президента США Джона Кеннеди, его младшего брата, бывшего генпрокурора США Роберта Кеннеди и проповедника Мартина Лютера Кинга.

"Я пришел к выводу, что продолжающееся редактирование и сокрытие информации из записей, относящихся к убийству президента Джона Ф. Кеннеди, не соответствует общественным интересам, и публикация этих записей давно назрела", - говорится в документе, опубликованном на сайте Белого дома.

В течение 15 дней директор национальной разведки и генпрокурор США совместно с помощником президента по вопросам нацбезопасности и советником президента должны представить главе государства план полного обнародования документов, относящихся к расследованию убийства Джона Кеннеди.

Кроме того, за 45 дней они должны изучить материалы расследований убийств Роберта Кеннеди и Мартина Лютера Кинга и представить план их обнародования.

Три резонансных убийства

Джон Кеннеди был застрелен спустя два года после избрания президентом США, 22 ноября 1963 года, во время официального визита в Даллас. По подозрению в убийстве арестовали бывшего морпеха Ли Харви Освальда. Он был застрелен спустя три дня владельцем ночного клуба Джеком Руби, который впоследствии умер в тюрьме.

Его младший брат, Роберт Кеннеди был генпрокурором США (1961-1964) и сенатором от штата Нью-Йорк (1965-1968). Он баллотировался в президенты от демократов и был застрелен 5 июня 1968 года в Лос-Анджелесе на митинге в ходе своей предвыборной кампании. На месте преступления задержали палестинца Серхана Серхана. В 1969 году его приговорили к смертной казни, позже приговор смягчили до пожизненного заключения.

4 апреля 1968 года в Мемфисе, штат Теннесси был убит лидер движения за права чернокожих баптистский проповедник Мартин Лютер Кинг. Ему принадлежит фраза: "У меня есть мечта, что мои четверо детей будут однажды жить в стране, где о них будут судить не по цвету кожи, а по их личным заслугам". За убийство Мартина Лютера Кинга к 99 годам заключения приговорили неоднократно судимого Джеймса Эрла Грея. Он умер в тюрьме в 1988 году.