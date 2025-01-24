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Трамп приказал рассекретить документы об убийстве Кеннеди 1

В мире
Дата публикации: 24.01.2025
Deutsche Welle
Трамп приказал рассекретить документы об убийстве Кеннеди
ФОТО: dreamstime

Хотя официальное расследование давно завершено, секретность материалов об убийстве Кеннеди неоднократно давало повод для конспирологических теорий, пишет DW.

Президент США Дональд Трамп в четверг, 23 января, подписал указ, по которому должны быть рассекречены документы, связанные с убийствами 35-го президента США Джона Кеннеди, его младшего брата, бывшего генпрокурора США Роберта Кеннеди и проповедника Мартина Лютера Кинга.

"Я пришел к выводу, что продолжающееся редактирование и сокрытие информации из записей, относящихся к убийству президента Джона Ф. Кеннеди, не соответствует общественным интересам, и публикация этих записей давно назрела", - говорится в документе, опубликованном на сайте Белого дома.

В течение 15 дней директор национальной разведки и генпрокурор США совместно с помощником президента по вопросам нацбезопасности и советником президента должны представить главе государства план полного обнародования документов, относящихся к расследованию убийства Джона Кеннеди.

Кроме того, за 45 дней они должны изучить материалы расследований убийств Роберта Кеннеди и Мартина Лютера Кинга и представить план их обнародования.

Три резонансных убийства

Джон Кеннеди был застрелен спустя два года после избрания президентом США, 22 ноября 1963 года, во время официального визита в Даллас. По подозрению в убийстве арестовали бывшего морпеха Ли Харви Освальда. Он был застрелен спустя три дня владельцем ночного клуба Джеком Руби, который впоследствии умер в тюрьме.

Его младший брат, Роберт Кеннеди был генпрокурором США (1961-1964) и сенатором от штата Нью-Йорк (1965-1968). Он баллотировался в президенты от демократов и был застрелен 5 июня 1968 года в Лос-Анджелесе на митинге в ходе своей предвыборной кампании. На месте преступления задержали палестинца Серхана Серхана. В 1969 году его приговорили к смертной казни, позже приговор смягчили до пожизненного заключения.

4 апреля 1968 года в Мемфисе, штат Теннесси был убит лидер движения за права чернокожих баптистский проповедник Мартин Лютер Кинг. Ему принадлежит фраза: "У меня есть мечта, что мои четверо детей будут однажды жить в стране, где о них будут судить не по цвету кожи, а по их личным заслугам". За убийство Мартина Лютера Кинга к 99 годам заключения приговорили неоднократно судимого Джеймса Эрла Грея. Он умер в тюрьме в 1988 году.

#дональд трамп #кеннеди
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    24-го января

    Выкатят наверное бумажки со строками чёрным тонером замазанными невостановимо. Что то сомневаюсь, что за десятилетия можно раскопать правду, куда (потенциально) могла быть замазана гебушечка амеровская. Там уже подсуетились явно, если что. Время было хоть отбавляй.

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