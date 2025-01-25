Baltijas balss logotype

Трамп позвонил премьеру Дании и потребовал отдать Гренландию 5

В мире
Дата публикации: 25.01.2025
BB.LV
Трамп позвонил премьеру Дании и потребовал отдать Гренландию
ФОТО: Global Look Press

FT: Трамп позвонил премьеру Дании Фредериксен и потребовал отдать Гренландию.

Президент США Дональд Трамп позвонил премьер-министру Дании Метте Фредериксен и потребовал отдать Гренландию. Об этом сообщил Financial Times (FT), ссылаясь на пятерых бывших и действующих высокопоставленных представителей европейских правительств.

В беседе с изданием источники раскрыли, что беседа Трампа с Фредериксен прошла «крайне плохо». Американский лидер был агрессивен и шел на конфронтацию, отмечалось, что он не принимает никаких предложений Дании о сотрудничестве, его волнует только передача территории Соединенным Штатам.

29
2

Комментарии (5)

  • AK
    Anton Kvaskov
    25-го января

    Ринкевич где ты спрятался??? Наедь на Трампа.

    11
    0
  • Д
    Дед
    25-го января

    Ну, жжет Доня! А чего с этим быдляком цацкаться? Вон латышский президент уже давно был геем, а сейчас уже не очень! Вот молодцы шавки налету переобуваются!

    9
    0
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    25-го января

    Так-то викинги Лейф Эрикссон когда плыл в Винланд (тепешний США) останавливался га Гренландии, понятно что он имеет на неё права как первооткрыватель. А США представитель его потомков, так что всё по закону. Дания тут не права, не нужно чужое брать.

    5
    1
  • JB
    Janis Berzin
    25-го января

    Следует ждать от США проведения СВО в Гренландии в целях освобождения исконных североамериканских земель от нацистского режима Дании и её демилитаризации?

    25
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    25-го января

    "Слышь, гренланд наш!!!"🤣 Вряд ли этот наезд прокатит.

    3
    7
Читать все комментарии

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
В ходе удара по гражданским объектам в Днепре погибло 4 человека. Иконка видео
Аналитики: перемирия в Украине не будет, РФ продолжает массированное наступление
Сын Трампа прокомментировал приговор Ле Пен
Сын Трампа прокомментировал приговор Ле Пен 1
Трамп и Стармер договорились давить на Путина
Трамп и Стармер договорились давить на Путина 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео