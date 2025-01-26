Сегодняшние выборы президента в Белоруссии назвали «принудительными»

Чего ожидать от выборов президента-2025? Об этом DW поговорила с политологом, сотрудником варшавского Центра восточных исследований Камилем Клысинским.

"Это спектакль, шоу. К сожалению, это очень печально, я бы даже сказал, ужасно, потому что эти так называемые выборы проводятся в тоталитарном контексте, в тоталитарных условиях. Политическая модель Белоруссии, именно Белоруссии, к сожалению, а не Беларуси, сейчас сильно отличается от того, что мы наблюдали в 2020 году. За последние четыре года она изменилась от авторитарной, немного более мягкой модели, где было некоторое пространство для сектора НПО, для альтернативных независимых политических партий и мнений, к тоталитарной модели, где нет конкуренции, нет доступа к политическим процессам, нет возможности какой-либо общественной деятельности. Есть только Лукашенко, его окружение, его государственный аппарат и, конечно, силовики. Все под контролем, люди не имеют права выражать какое-либо альтернативное мнение. Поэтому я никак не могу назвать это выборами, к сожалению", - заявил исследователь.

"Конечно, предыдущие выборы в 2020 году тоже не были нелегитимным. Но было какое-то пространство для альтернативной деятельности, политических взглядов. Сейчас его нет. Это просто формальное, принудительное переизбрание Александра Лукашенко - настоящего последнего диктатора в Европе", - сказал он.