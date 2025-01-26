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Сегодняшние выборы президента в Белоруссии назвали «принудительными» 3

В мире
Дата публикации: 26.01.2025
Deutsche Welle
Сегодняшние выборы президента в Белоруссии назвали «принудительными»
ФОТО: dreamstime

26 января 2025 года пройдут седьмые в истории независимой Беларуси президентские выборы.

Чего ожидать от выборов президента-2025? Об этом DW поговорила с политологом, сотрудником варшавского Центра восточных исследований Камилем Клысинским.

"Это спектакль, шоу. К сожалению, это очень печально, я бы даже сказал, ужасно, потому что эти так называемые выборы проводятся в тоталитарном контексте, в тоталитарных условиях. Политическая модель Белоруссии, именно Белоруссии, к сожалению, а не Беларуси, сейчас сильно отличается от того, что мы наблюдали в 2020 году. За последние четыре года она изменилась от авторитарной, немного более мягкой модели, где было некоторое пространство для сектора НПО, для альтернативных независимых политических партий и мнений, к тоталитарной модели, где нет конкуренции, нет доступа к политическим процессам, нет возможности какой-либо общественной деятельности. Есть только Лукашенко, его окружение, его государственный аппарат и, конечно, силовики. Все под контролем, люди не имеют права выражать какое-либо альтернативное мнение. Поэтому я никак не могу назвать это выборами, к сожалению", - заявил исследователь.

"Конечно, предыдущие выборы в 2020 году тоже не были нелегитимным. Но было какое-то пространство для альтернативной деятельности, политических взглядов. Сейчас его нет. Это просто формальное, принудительное переизбрание Александра Лукашенко - настоящего последнего диктатора в Европе", - сказал он.

#выборы #белоруссия
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Григорий Антонов
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Комментарии (3)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    26-го января

    Могли бы и не парится с этой комедией. Сделали бы рыгорича генсеком и было бы ок. Всё равно до смерти будет править. Впрочем, как и пу.

    0
    4
  • Д
    Дед
    Димдимыч Серыйволкович
    26-го января

    А где по другому? В Латвии, вообще народ не достоин выбирать президента. По мне выборы, есть выборы, лучше, чем назначенный попка.

    7
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    26-го января

    Деду- А что у нас през решает? Так, чучелко чтоб был ради. В бел и рф у презов власти больше на порядки.

    2
    0

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