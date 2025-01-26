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В Риге проходит протест против президентских выборов в Белоруссии 1

В мире
Дата публикации: 26.01.2025
LETA
В Риге проходит протест против президентских выборов в Белоруссии

В воскресенье несколько десятков человек собрались на площади Стрелков в Риге, протестуя против имитации президентских выборов в Беларуси.

Некоторые участники пикета закрыли лица масками, а плечи обернули бело-красно-белым флагом независимости Беларуси.

Собравшиеся держали плакаты с надписями, такими как «Выбора нет», «Свободу политическим заключённым» и другие. На одном из плакатов было написано, что на этих выборах существует лишь два варианта: голосовать за многолетнего диктатора Александра Лукашенко или попасть в тюрьму на пять лет в камеру с температурой -5 градусов.

Пикет проходит мирно, его охраняют два экипажа полиции. Организатором пикета выступила Ассоциация белорусов Латвии «Суполка».

В воскресенье в Беларуси проходят президентские выборы. 70-летний Александр Лукашенко, находящийся у власти с 1994 года, претендует уже на седьмой срок подряд.

#выборы #белоруссия
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • AK
    Anton Kvaskov
    26-го января

    Российская армия освободила Великую Новоселку.

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