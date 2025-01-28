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В ЕС хотят ускорить процесс принятия Украины 1

В мире
Дата публикации: 28.01.2025
BB.LV
В ЕС хотят ускорить процесс принятия Украины
ФОТО: Global Look Press

Еврокомиссар Кос: ЕС планирует ускорить процесс принятия Украины в 2025 году.

Европейский союз (ЕС) планирует ускорить процесс принятия Украины в сообщество в 2025 году. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос, ее слова передает Politico.

«С технической точки зрения ЕС может быть готов открыть два переговорных кластера для Украины в первой половине 2025 года», — сообщила политик.

Кос также добавила, что дальнейший прогресс зависит от стран-членов ЕС, которые «должны дать свое согласие на каждый шаг вперед в этом вопросе». Она добавила, что без консенсуса в сообществе членство Украины в ЕС «невозможно».

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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    29-го января

    "что без консенсуса в сообществе членство Украины в ЕС невозможно". Ну вот и всё. На черта это "ускорение" тогда? А просто для евробюрократического пиара. Хохлы радостно подрищут в шаровары денёк. И будет...

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