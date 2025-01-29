Маска выдвинули на Нобелевскую премию мира 1 1002

В мире
Дата публикации: 29.01.2025
BB.LV
Изображение к статье: Маска выдвинули на Нобелевскую премию мира

Евродепутат от Словении Гримс: Илона Маска выдвинули на Нобелевскую премию мира

Американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска выдвинули на Нобелевскую премию мира за вклад в защиту свободы слова и прав человека. Об этом сообщил депутат Европарламента от Словении Бранко Гримс в соцсети X.

По его словам, это было сделано за последовательную поддержку Маском фундаментального права человека на свободу слова. «Искренняя благодарность всем соавторам и всем, кто помогал в реализации этого сложного проекта», — написал Гримс.

В 2024 году Маска уже выдвигали на Нобелевскую премию мира. Тогда его номинировал депутат норвежского парламента Мариус Нильсен. Комментируя свое решение он отметил, что множество технологических компаний, которые основал Маск, которыми он владеет или руководит, «нацелены на улучшение общества, углубление знаний о Земле и космосе, а также на обеспечение связи и коммуникаций на международном уровне».

В конце декабря Илон Маск стал человеком года по версии испанской газеты El Mundo. Журналисты также сравнили миллиардера с Цезарем, обосновав это тем, что римский полководец также был самым богатым человеком своей эпохи.

#Илон Маск #Нобелевская премия
