В Швеция заявили о возможности аренды мест в тюрьмах за рубежом. Похоже, что у одной из стран Балтии 1 1058

В мире
Дата публикации: 29.01.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Швеция заявили о возможности аренды мест в тюрьмах за рубежом. Похоже, что у одной из стран Балтии

Шведский министр юстиции Гуннар Стреммер заявил, что Стокгольм изучает возможность аренды мест в тюрьмах за рубежом из-за нехватки мест в пенитенциарных учреждениях королевства. Об этом пишет Aftonbladet.

«Мы изучаем возможность аренды мест в тюрьмах со странами, которые были открыты для этого, но эти обсуждения еще продолжаются», — заявил он.

При этом он не стал уточнять, какие страны рассматриваются. По данным СМИ, Швеция обсуждает возможность аренды тюремных мест с Эстонией.

Год назад сообщалось, что правительство Швеции принимает меры по увеличению количества мест в тюрьмах страны, а также ужесточению наказаний за различные правонарушения. В материале указано, что уже через 10 лет королевство может стать лидером среди стран — членов Европейского союза (ЕС) по числу заключенных на душу населения. По данным Управления исправительных учреждений Швеции, к этому моменту в тюрьмах государства будут находиться до 35 тыс. человек.

