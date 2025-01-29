Шведский министр юстиции Гуннар Стреммер заявил, что Стокгольм изучает возможность аренды мест в тюрьмах за рубежом из-за нехватки мест в пенитенциарных учреждениях королевства. Об этом пишет Aftonbladet.

«Мы изучаем возможность аренды мест в тюрьмах со странами, которые были открыты для этого, но эти обсуждения еще продолжаются», — заявил он.

При этом он не стал уточнять, какие страны рассматриваются. По данным СМИ, Швеция обсуждает возможность аренды тюремных мест с Эстонией.

Год назад сообщалось, что правительство Швеции принимает меры по увеличению количества мест в тюрьмах страны, а также ужесточению наказаний за различные правонарушения. В материале указано, что уже через 10 лет королевство может стать лидером среди стран — членов Европейского союза (ЕС) по числу заключенных на душу населения. По данным Управления исправительных учреждений Швеции, к этому моменту в тюрьмах государства будут находиться до 35 тыс. человек.