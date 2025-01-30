«На этой неделе в украинских СМИ поднялся огромный шум из-за одной статьи, которая начала распространятся, как лавина», — рассказывает в эфире TV24 Янис Слайдиньш, майор НВС, офицер штаба земессардзе.

«Недавно в Верховной Раде Украины состоялось закрытое заседание. Лидеры парламента и фракций пригласили представителей Генерального штаба приехать к ним, чтобы узнать истинное положение дел на войне.

Интересно выступил представитель Генерального штаба, за которым последовали различные другие доклады. Но больше всего мне запомнился ответ Буданова. Кто-то спросил его, сколько времени у нас осталось? Кирилл с холодной улыбкой заявил: «Если к лету не состоятся серьезные переговоры, то могут начаться очень опасные для существования Украины процессы. Все переглянулись и замолчали».

Для справки, Буданов является главой разведки.

Говорил ли он это вообще? Вырвано ли это из контекста? Может быть, это информационная утка?

«Буданов прекрасно понимает, какую информацию нужно публиковать, а какую нет! Мы не знаем причину распространения такой информации», — отмечает Слейдиньш.

Слайдиньш считает, что подобное вообще не нужно было публиковать, ведь сказать можно разное, а дожидаться нужно официальных сообщений.

«У нас в Сейме тоже всякое говорят, политики всякое говорят», - указал эксперт.