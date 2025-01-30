Парламентская ассамблея Совета Европы после возмущения украинской делегации приняла к рассмотрению норму, возлагающую на Путина ответственность за акты террора в Украине.

Об этом сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".

Как сообщалось, в четверг украинский депутат Александр Мережко сообщил о цензуре со стороны секретариата ПАСЕ, который запретил рассматривать предложение решения, где Путина называли "террористом". Речь идет о резолюции "Обязательства Европы по справедливому и устойчивому миру в Украине", которая была вынесена на рассмотрение ПАСЕ в четверг.

Первоначальный текст поправки предлагал признать, что "Владимир Путин является террористом, под руководством которого были совершены многочисленные акты террора против гражданского населения".

На фоне скандала, ставшего публичным, в Ассамблее согласились зарегистрировать поправку в случае, если украинские депутаты дадут согласие на то, чтобы удалить из текста слово "террорист" в отношении российского президента. Мережко и другие соавторы согласились.

Для рассмотрения исправленной поправки ассамблея была вынуждена отойти от собственных процедур и вынесла поправку на голосование без ее рассмотрения в комитете.

На голосование в зал вынесли такую формулировку: "ПАСЕ признает, что Владимир Путин должен быть привлечен к ответственности за многочисленные акты террора, совершенные против гражданского населения во время его правления"

За проголосовало 77 депутатов, против – один (бельгийский социалист Кристоф Лакруа), шесть воздержались.

Как сообщалось, в четверг ПАСЕ приняла резолюцию о мирных переговорах по Украине, в которую вошла также эта поправка.