Часов Яр, важных оплот украинской обороны в Донбассе, пал под натиском российских войск, сообщили The Moscow Times независимо друг от друга пять военных и правительственных источников в Украине и Европе. Занимающий стратегическое положение город почти год держался под безостановочными атаками российской армии.

Хотя ни Украина, ни Россия официально пока не подтвердили взятие города, источники The Moscow Times на местах сообщают, что украинские войска вытеснены на его окраины. Украинский военный, говоривший на условиях анонимности, подтвердил падение города, сказав: «Да, так оно и есть». «Все дороги в город и из него, по которым идет снабжение, подвергаются интенсивной бомбардировке», – сказал другой источник, имея в виду обстрелы подступов к Часову Яру на западе.

Отступление частей ВСУ из города фактически знаменует собой перелом в битве, которая длится с апреля 2024 г. Находящийся на возвышенности Часов Яр был последним крупным рубежом обороны на пути к Константиновке и Дружковке и далее – к более крупным городам Краматорску и Славянску. Они являются ключевыми целями Москвы в ее усилиях по захвату всей территории Донецкой области.

Первые атаки на Часов Яр начались в середине прошлой весны. К 21 апреля российские войска захватили расположенное неподалеку село Богдановка, а к середине октября прорвали линию обороны на юго-востоке города. Через месяц они достигли центра; несмотря на контратаки защитников Часова Яра, российские войска продолжали продвигаться, особенно на севере, и к концу декабря контролировали уже бóльшую часть города. В понедельник сообщалось о тяжелых боях в западных районах.

«Русские в центре города; если кто из украинцев и остался, то это последние очаги сопротивления на окраинах», – сказал The Moscow Times третий источник со ссылкой на многочисленные сообщения военных.

Из довоенного населения в 12 000 к середине ноября в Часовом Яре оставалось всего 304 жителя. Эвакуация была сильно затруднена из-за постоянных обстрелов.

Поселение здесь возникло в конце XIX века в связи с разработкой месторождения огнеупорных глин. Огнеупорные заводы и станция Часов Яр с 1876 года снабжали огнеупорным кирпичом металлургические заводы Новороссийского общества, основанного Джоном Юзом. На рубеже XIX—XX вв. здесь работало 11-13 огнеупорных заводов и до 20 рудников по добыче огнеупорных глин и формовочных песков. Потребителями были металлургические заводы Ростова, Царицына, Петрограда и др. Уже к 1900 году станция Часов Яр получает и отправляет ежегодно 4,5 млн пудов различных грузов, преимущественно огнеупорных изделий и глин.

В декабре 1917 года в городе была установлена советская власть. В 1938 году посёлок городского типа Часов Яр стал городом. В ходе Великой Отечественной войны в связи с приближением к городу линии фронта в октябре 1941 года оборудование предприятий было эвакуировано. 21 октября 1941 года город был оккупирован немецкими войсками, но за время оккупации гитлеровцам так и не удалось наладить здесь выпуск огнеупоров. 5 сентября 1943 года в ходе Донбасской операции город был освобождён частями 279-й стрелковой дивизии 32-го стрелкового корпуса РККА. В дальнейшем началось восстановление города. В 1957 году здесь действовали крупнейшее в СССР предприятие по разработке огнеупорных глин, завод огнеупорных изделий им. Серго Орджоникидзе, четыре средние школы, две семилетние школы, школа ФЗО, два дворца культуры, 14 библиотек, четыре клуба и два стадиона. В 1957 году началось строительство завода «Гидрожелезобетон», необходимого для сооружения канала Северский Донец — Донбасс. В 1959 году произошло объединение завода огнеупорных изделий с Часовоярским рудоуправлением в одно предприятие — Часовоярский огнеупорный комбинат. Позднее здесь был открыт краеведческий музей.

В 1985 году здесь действовали огнеупорный комбинат, завод «Гидрожелезобетон», опытно-экспериментальный завод, хлебный завод, ПТУ, пять общеобразовательных школ, больница, профилакторий, Дворец культуры, восемь библиотек и пять клубов. В январе 1989 года численность населения составляла 19 804 человека, основой экономики являлись добыча огнеупорных глин и производство огнеупорных изделий. В мае 1995 года Кабинет министров Украины утвердил решение о приватизации находившихся в городе Часовоярского комбината огнеупорных материалов и строительно-монтажного управления № 5.

После начала боевых действий в Донбассе в город был перемещён 65-й военный мобильный госпиталь вооружённых сил Украины. В ноябре 2018 года прекративший производственную деятельность завод «Гидрожелезобетон» был разобран на металлолом.