Европа запросила у США воздушную поддержку на случай отправки миротворческих сил на Украину. Об этом стало известно The Times.

Издание со ссылкой на источник в правительстве Великобритании отмечает, что страны Евросоюза могут направить свои наземные войска, однако им необходима помощь в небе, в том числе в вопросах противовоздушной обороны (ПВО) и разведывательных технологий.

«Европа сама может выделить наземные силы в случае необходимости. Но министры просят США предоставить воздушную защиту», — пишет газета. Также сообщается, что Лондон может отправить на Украину контингент от 10 до 25 тысяч военнослужащих.

Ранее стало известно, что страны Европейского союза разошлись во мнениях относительно отправки миротворческих войск НАТО на Украину. Великобритания, Франция выступили за размещение значительных сил в случае достижения соглашения о прекращении огня. При этом Германия и ряд других стран выразили другую позицию.