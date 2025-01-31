В четверг на заводе немецкого военно-промышленного концерна Rheinmetall в Испании произошел взрыв, ранены шесть человек, пишет ВВС .

Rheinmetall поставляет оружие и боеприпасы Украине, но информации о какой-либо связи происшествия в Испании с войной нет.

Как сообщает местная пресса, взрыв прогремел ранним вечером на заводе боеприпасов и взрывчатки в местечке Хавали Вьехо недалеко от Мурсии, на юго-востоке Испании. С ожогами и травмами госпитализированы пять человек, выгорели кусты и трава на площади около 3000 кв. м. (меньше футбольного поля).

Причины и обстоятельства взрыва расследуются. Ведущая испанская газета El Pais пишет, что, по одной из версий, взрыв произошел на пороховом складе — но не поясняет, почему в таком случае обошлось без значительно более тяжелых последствий.

Издание Infobae сообщает, не указывая источники, что взорвалась некая цистерна.