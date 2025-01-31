Страны Европейского Союза (ЕС) разошлись во мнениях относительно отправки миротворческих войск НАТО на Украину. Об этом сообщает издание The Times.

По его данным, Великобритания, Франция выступили за размещение значительных сил в случае достижения соглашения о прекращении огня. При этом Германия и ряд других стран выразили другую позицию.

«Великобритания, Франция и страны Северной Европы поддерживают идею возглавляемой Европой инициативы по отправке десятков тысяч солдат в случае соглашения о прекращении огня», — отмечается в статье.

Как пишет The Times, опасения также выразили страны Балтии и Польша. Их представители обеспокоились, что миротворческая миссия может привести к отвлечению ресурсов от приграничных государств НАТО с Россией, уменьшая их защищенность.