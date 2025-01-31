Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

У ЕС и США - один взгляд на войну в Украине, - Кая Каллас 1 844

В мире
Дата публикации: 31.01.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: У ЕС и США - один взгляд на войну в Украине, - Кая Каллас
ФОТО: LETA

Для прекращения войны в Украине нужно оказывать давление на РФ, потому что Москва выступает в роли агрессора, убеждена Кая Каллас. В беседе с DW она отметила, что власти США придерживаются того же мнения, пишет DW.

И Европейский Союз, и новая администрация США убеждены в том, что для прекращения войны в Украине необходимо оказывать давление на Россию, так как именно она выступает в роли агрессора, заявила в беседе с DW в четверг, 30 января, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Кая Каллас. "Именно Россия начала эту войну. И Россия же может ее закончить, прекратив бомбить мирных жителей и гражданскую инфраструктуру, а также выведя свои войска из Украины. Поэтому мы должны оказать на них (власти России. - Ред.) давление", - уверена Каллас.

В Вашингтоне тоже "имеется понимание" этого обстоятельства, "кроме того, президент (США Дональд) Трамп выступал с очень жесткими заявлениями в адрес (президента РФ Владимира) Путина. Так что, думаю, у нас схожее видение ситуации", - подчеркнула глава европейской дипломатии.

По ее словам, после первого телефонного разговора с новым госсекретарем США Марко Рубио она убедилась в том, что в Вашингтоне, как и в Брюсселе, хотят устойчивого мира в Украине, а не временного перемирия. "Нам необходим именно такой мир, который исключит возможность нового нападения России. Нужно помнить, что РФ вкладывает 9 процентов своего ВВП в военную промышленность. Поэтому мы действительно должны быть сильными, чтобы посылать правильные сигналы", - отметила Кая Каллас.

Страны ЕС договорились продлить санкции против России

Каллас 27 января сообщила, что министры иностранных дел государств Евросоюза на встрече в Брюсселе согласовали очередное продление санкций против РФ за агрессию против Украины. "Это продолжит лишать Москву доходов для финансирования ее войны", - заявила глава дипломатии ЕС, добавив, что Россия "должна заплатить за ущерб, который она наносит".

28 января Кая Каллас рассказала Рубио, что Еврокомиссия предложила повысить пошлины на сельскохозяйственные продукты и удобрения из России. Новые пошлины, "вероятно, негативно повлияют на доходы от российского экспорта и, следовательно, на способность России вести агрессивную войну против Украины", ожидают в Брюсселе.

Трамп намерен завершить войну в Украине за 100 дней

Дональд Трамп через несколько дней после вступления в должность президента США поручил своему спецпредставителю по вопросам Украины и России, генералу в отставке Киту Келлогу добиться завершения войны России против Украины в течение 100 дней, писала 22 января газета The Wall Street Journal (WSJ). Журналисты отмечают, что заключение сделки с Путиным окажется гораздо более трудной задачей, нежели думал Трамп, когда в ходе избирательной кампании обещал закончить войну в Украине за 24 часа после возвращения в Белый дом.

Ранее Марко Рубио заявил, что окончание войны будет "официальной политикой" США во время второго президентского срока Дональда Трампа.

×
Читайте нас также:
#Кая Каллас
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Госсекретарь США объявил об аресте сестры топ-менеджера кубинского бизнес-конгломерта GAESA
Изображение к статье: Дональд Трамп
Изображение к статье: Талибан.
Изображение к статье: Индианка пьет воду

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: Илон Маск
Бизнес
Изображение к статье: Талибы разрешили выдавать замуж девочек после достижения половой зрелости
В мире
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
1
Изображение к статье: Подводная лодка выпускает ракету
Техно
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: Илон Маск
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео