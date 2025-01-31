Для прекращения войны в Украине нужно оказывать давление на РФ, потому что Москва выступает в роли агрессора, убеждена Кая Каллас. В беседе с DW она отметила, что власти США придерживаются того же мнения, пишет DW .

И Европейский Союз, и новая администрация США убеждены в том, что для прекращения войны в Украине необходимо оказывать давление на Россию, так как именно она выступает в роли агрессора, заявила в беседе с DW в четверг, 30 января, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Кая Каллас. "Именно Россия начала эту войну. И Россия же может ее закончить, прекратив бомбить мирных жителей и гражданскую инфраструктуру, а также выведя свои войска из Украины. Поэтому мы должны оказать на них (власти России. - Ред.) давление", - уверена Каллас.

В Вашингтоне тоже "имеется понимание" этого обстоятельства, "кроме того, президент (США Дональд) Трамп выступал с очень жесткими заявлениями в адрес (президента РФ Владимира) Путина. Так что, думаю, у нас схожее видение ситуации", - подчеркнула глава европейской дипломатии.

По ее словам, после первого телефонного разговора с новым госсекретарем США Марко Рубио она убедилась в том, что в Вашингтоне, как и в Брюсселе, хотят устойчивого мира в Украине, а не временного перемирия. "Нам необходим именно такой мир, который исключит возможность нового нападения России. Нужно помнить, что РФ вкладывает 9 процентов своего ВВП в военную промышленность. Поэтому мы действительно должны быть сильными, чтобы посылать правильные сигналы", - отметила Кая Каллас.

Страны ЕС договорились продлить санкции против России

Каллас 27 января сообщила, что министры иностранных дел государств Евросоюза на встрече в Брюсселе согласовали очередное продление санкций против РФ за агрессию против Украины. "Это продолжит лишать Москву доходов для финансирования ее войны", - заявила глава дипломатии ЕС, добавив, что Россия "должна заплатить за ущерб, который она наносит".

28 января Кая Каллас рассказала Рубио, что Еврокомиссия предложила повысить пошлины на сельскохозяйственные продукты и удобрения из России. Новые пошлины, "вероятно, негативно повлияют на доходы от российского экспорта и, следовательно, на способность России вести агрессивную войну против Украины", ожидают в Брюсселе.

Трамп намерен завершить войну в Украине за 100 дней

Дональд Трамп через несколько дней после вступления в должность президента США поручил своему спецпредставителю по вопросам Украины и России, генералу в отставке Киту Келлогу добиться завершения войны России против Украины в течение 100 дней, писала 22 января газета The Wall Street Journal (WSJ). Журналисты отмечают, что заключение сделки с Путиным окажется гораздо более трудной задачей, нежели думал Трамп, когда в ходе избирательной кампании обещал закончить войну в Украине за 24 часа после возвращения в Белый дом.

Ранее Марко Рубио заявил, что окончание войны будет "официальной политикой" США во время второго президентского срока Дональда Трампа.