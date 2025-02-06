Ультраправые партии и движения на подъеме по всему миру. Их, говорят эксперты, объединяет национализм, популизм и борьба с иммиграцией. А целью является глобальное культурное доминирование, пишет DW .

Когда Дональд Трамп приглашал гостей на свою вторую инаугурацию в Вашингтоне в январе 2025 года, его поклонники, в том числе президент Аргентины Хавьер Милей и премьер-министр Италии Джорджа Мелони, съехались в США со всего мира. Ультраправые оппозиционные политики, такие как лидер партии "Реформировать Соединенное Королевство" (Reform UK) британец Найджел Фарадж, тоже были рады приглашению, как и представители "Альтернативы для Германии" (AдГ), частично признанной правоэкстремистской.

Накануне вступления Трампа в должность его бывший главный идеолог и стратег Стивен Бэннон, сын экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, депутат бундестага от AдГ и другие многочисленные влиятельные лица встретились, чтобы обменяться идеями. Один немецкий правый активист запечатлел себя на этой встрече и восторженно сообщил, что только что получил приглашение от посла Сальвадора. Правые любят сейчас путешествовать, как никогда прежде.

То, что Дональд Трамп со своей программой "Америка прежде всего" как никто другой стал магнитом для ультранационалистов со всего мира - это реальный феномен, тем более что многие из них при этом идеологически скорее исповедуют антиамериканизм. Но нынешний глобальный альянс антиглобалистов лишь на первый взгляд кажется парадоксальным.

Ультраправые по всему миру: против иммиграции и современного общества

"Что объединяет эти сетевые структуры, так это неприятие миграции, национализм, традиционные представления о семье и антиглобализм, - объясняет в интервью DW профессор социологии Университета Осло Катрин Фанген, известный эксперт по транснациональным сетям правых радикалов. - Цель таких сетей - не просто борьба за большее политическое влияние. Их конечной целью является перестройка глобального идеологического миропорядка - они борются за национализм и социальный консерватизм и против либеральной демократии".

И ультраправые при этом быстро учатся друг у друга. Стратегии и успехи, достигнутые в одной стране, вскоре перенимаются другими движениями, констатирует политолог Томас Гревен (Thomas Greven) из Свободного университета Берлина. Он считает, что масштабы сетевого взаимодействия крайне правых на данный момент исторически беспрецедентны. В своей книге "Международная сеть правых радикалов" политолог описывает их тактику.

"Например, стратегия Стивена Бэннона "наводнить зону дерьмом" весьма успешна в международном масштабе. Ее суть, другими словами, в том, что политического оппонента изматывают постоянными провокациями, ложью, разного рода измышлениями и проявлением враждебности, - делится Гревен в интервью DW. - Эта коммуникационная стратегия сейчас повсеместно используется ультраправыми".

Их отношение к демократии носит инструментальный характер: демократия нужна им, чтобы прийти к власти. "Основное внимание уделяется тому, чтобы сказать: "Избранный политик должен иметь возможность править без всяких помех", - продолжает немецкий политолог. Он называет этот подход "гипермажоритарной демократией", то есть демократией, ориентированной исключительно на якобы имеющееся большинство.

"Например, (венгерский премьер-министр. - Ред.) Виктор Орбан встает и говорит: "Я был избран с четким мандатом не впускать мигрантов в Венгрию, и я не хочу, чтобы европейские структуры, суды, сопротивление со стороны гражданского общества или какие-либо финансируемые из-за рубежа СМИ мешали мне править", - продолжает Томас Гревен.

Любые противоречия и компромиссы для таких политиков - просто ужас. "Адептов ультраправых беспокоит тот факт, что для воплощения воли большинства существует слишком много препятствий из-за растущей правовой зарегулированности, бюрократизации и усиления наднациональных органов. И эта воля должна реализовываться в условиях гипермажоритарной или нелиберальной демократии", - уточняет Гревен.

Ультраправые получают деньги как от богатых спонсоров, так и от властей

В распоряжении правых радикалов много денег для их идеологической борьбы. Самые известные доноры - американские мультимиллиардеры Илон Маск и братья Кохи. Гендиректор Tesla и SpaceX Маск связан с ультраправыми не только финансово, он сам является активным игроком на этом поле. В принадлежащей ему соцсети X Маск восторгается "Aльтернативой для Германии", поддерживает британских крайне правых и выступает против либеральных партий.

Но не только частные доноры поддерживают представителей этого идеологического течения. Россия и Китай также неоднократно подвергались критике за подпитку правопопулистских сетевых структур с целью дестабилизации либеральных обществ.

Однако все большее значение для ультраправых приобретают деньги тех, кого они объявили своими врагами, - Евросоюза и либеральных демократий. В Германии, например, самым главным донором АдГ является ненавистное для правых радикалов либеральное государство. В 2021 году около 45% доходов - более 10 миллионов евро - поступило в партийную казну из немецкого госбюджета. Это происходит потому, что в условиях реального политического плюрализма и конкуренции партий власти ФРГ поддерживают их деятельность - и такая финансовая помощь растет по мере успеха партий.

"Это позволяет ультраправым расширять сферу своего влияния. Кроме того, Европарламент, например, предлагает им более или менее постоянную площадку для международного сотрудничества, включая дополнительные ресурсы, которые обеспечивают безопасность их сетей", - продолжает Катрин Фанген из Университета Осло.

На начало 2025 года стратегия праворадикальных сетей, похоже, успешно функционирует: Дональд Трамп спустя четыре года вновь стал президентом США, крайне правые партии продолжают набирать популярность среди избирателей в таких странах, как Германия, Франция, Великобритания и Австрия. Их нынешний подъем не остановить?

Политолог Томас Гревен так не считает. По его словам, правые радикалы извлекли выгоду из того, что им никогда не приходилось управлять государством, им было легко находиться в оппозиции. И их сегодняшнее наступление скрывает многочисленные трещины в партиях и движениях, которые зачастую объединены лишь поверхностно, указывает немецкий политолог.

"Если к содержательным разногласиям на низовом уровне добавится недовольство широких слоев населения, то успехи ультраправых можно будет повернуть вспять. Но для этого есть одно необходимое условие - должны эффективно работать демократические институты", - резюмировал Гревен.