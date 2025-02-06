Франция поставила Украине первые истребители Mirage 2000-5

Дата публикации: 06.02.2025
Deutsche Welle
Французские истребители Mirage 2000-5 будут участвовать в охране украинского неба, заявил министр обороны Себастьен Лекорню. Число поставленных самолетов он не назвал.

Франция поставила Украине первые многоцелевые истребители Mirage 2000-5, которые первоначально предполагалось передать до конца 2024 года. "После нескольких месяцев обучения украинских пилотов во Франции первые самолеты прибыли в Украину", - написал в четверг, 6 февраля, министр обороны Франции Себастьен Лекорню в соцсети X.

Какое число истребителей получили ВСУ, он не уточнил. Теперь самолеты, управляемые обученными украинскими пилотами, "будут участвовать в защите неба Украины", написал далее Лекорню.

Между тем телеканал BFMTV напомнил, что из 26 самолетов Mirage 2000-5, имеющихся в распоряжении французских ВВС, Париж планировал передать Киеву шесть. Передача истребителей задерживалась

Президент Франции Эмманюэль Макрон в начале июня 2024 года пообещал передать Украине до конца 2024 года партию истребителей Mirage-2000. В октябре глава Минобороны Лекорню заявил, что поставки отложены до первого квартала 2025 года.

Mirage 2000-5 является модернизированной модификацией боевого самолета Mirage 2000. Он снабжен улучшенным радаром и может оснащаться ракетами класса "воздух-воздух" Mica, а также нести крылатые ракеты воздушного базирования SCALP-EG, которые Франция поставляет Украине, обороняющейся от вторжения РФ.

