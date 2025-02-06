Россия может угрожать Польше или странам Балтии с территории Беларуси - Зеленский 1 841

Дата публикации: 06.02.2025
Европейские страны должны готовиться к тому, что Владимир Путин разместит свои войска на территории Беларуси и оттуда будет угрожать Польше или странам Балтии, заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет ВВС.

«Вы увидите, что он будет провоцировать другие страны. Возможно, следующей будет Польша, или страны Балтии, — цитирует Зеленского агентство „Укринформ“. — И это не очередная риторика. Вот увидите, весной, летом или осенью он будет развертывать силы на территории Беларуси. И многие европейцы, возможно, Соединенные Штаты, скажут, что это запугивание Польши, Литвы и других наших балтийских партнеров. Но вы увидите, что он будет делать все, чтобы их завлечь, он будет думать, как их спровоцировать. Я не знаю, будет ли вторжение, но в любом случае оно таким образом втянет Беларусь в войну».

По мнению Зеленского, после того как Украину атаковали ракетами с территории Беларуси, ее уже можно считать находящейся в состоянии войны, однако нехватка людей и общее состояние армии пока не позволяют Минску участвовать в войне, хотя Владимир Путин очень бы этого хотел.

«И поэтому я считаю, что нужно сделать все, чтобы это прекратить», — сказал Зеленский.

Ранее представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко рассказывал об учениях белорусской армии у границы с Украиной, но заявил, что они не представляют угрозы для Украины.

После начала операции ВСУ в Курской области Александр Лукашенко приказал выдвинуть к украинско-белорусской границе танки. В августе в приграничной с Украиной Брестской области Беларуси прошли учения МВД «Столин-2024» — как сообщало министерство обороны Беларуси, с «учетом ситуации» в Курской области России.

В декабре Лукашенко заявил, что договорился с Путиным о размещении в Беларуси ракетного комплекса средней дальности «Орешник».

Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
