Киев готов создать гуманитарный коридор для Курской области 1 915

В мире
Дата публикации: 07.02.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: Киев готов создать гуманитарный коридор для Курской области
ФОТО: Thought Co

В офисе президента Украины заявили, что страна готова открыть гуманитарный коридор из Курской области вглубь России. Однако такого запроса пока не поступало, добавили в Киеве, пишет DW.

Киев готов создать гуманитарный коридор с подконтрольных ВСУ территорий Курской области вглубь России, если Москва "официально попросит об этом". Об этом со ссылкой на офис президента Украины в четверг, 6 февраля, сообщает агентство AFP.

В то же время в администрации Зеленского отметили, что от российской стороны соответствующего запроса пока не поступало. При этом Москву обвинили в безразличии к судьбе собственных граждан.

Песков: Создание гуманитарного коридора под Курском зависит от военных

Ранее в тот же день пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что организация гуманитарного коридора в Курской области зависит от контактов по линии военных, которые, по его словам, не могут быть публичными.

В декабре 2024-го о создании гуманитарного коридора в регионе Украину просила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Омбудсмен тогда заявила, что оставшиеся на контролируемых украинской армией территориях гражданские, "как правило", живут в подвалах без целенаправленного подвоза гуманитарной помощи и отопления.

На контролируемой ВСУ территории Курской области - тысячи гражданских

Полковник ВСУ и пресс-офицер военной комендатуры на территории РФ Алексей Дмитрашковский 15 января в интервью DW сообщил, что на подконтрольной ВСУ территории Курской области остаются около 2 тысяч гражданских лиц, включая детей от трех лет. По его словам, это то число, которое зафиксировали представители военно-гражданского сотрудничества во время обхода жителей, оказавшихся на захваченной территории.

Точные данные полковник ВСУ назвать отказался, чтобы этой информацией не воспользовалась российская сторона.

#война РФ и Украины
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
