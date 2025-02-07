Минюст США распустил группу по конфискации активов РФ 1 871

В мире
Дата публикации: 07.02.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: Минюст США распустил группу по конфискации активов РФ
ФОТО: depositphotos

Приоритет подразделения Минюста США по борьбе с отмыванием денег при Пэм Бонди на посту генпрокурора США будет направлен на борьбу с картелями и трансграничной преступностью, пишет DW.

Минюст США прекращает деятельность сформированной администрацией экс-президента страны Джо Байдена оперативной группы KleptoCapture, занимавшейся выявлением и арестом активов состоятельных российских бизнесменов, на которых были наложены санкции в связи с войной в Украине. Об этом в среду, 6 февраля, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на генерального прокурора США Пэм Бонди.

Приоритет подразделения Минюста США по борьбе с отмыванием денег будет при Бонди перенаправлен на борьбу с картелями и трансграничной преступностью, следует из публикации.

"Подразделение уголовного отдела по борьбе с коррупцией за рубежом (The Criminal Division's Foreign Corrupt Practices Act Unit) будет уделять первоочередное внимание расследованиям, связанным с подкупом иностранных должностных лиц, способствующим преступным операциям картелей и транснациональных преступных организаций и перестанет фокусироваться на делах, не имеющих связи с этим. Примеры подобных дел включают случаи, связанным с подкупом иностранных должностных лиц для содействия контрабанде людей, незаконному обороту наркотиков и огнестрельного оружия", - говорится во внутреннем документе Минюста США.

Министерство также распустило оперативную группу по "контролю за иностранным влиянием, направленным на сеяние раздора, подрыв демократии и распространение дезинформации", изменив подход к соблюдению Закона о регистрации иностранных агентов от 1938 года, который требует от граждан уведомлять правительство, когда они лоббируют в США интересы иностранных правительств или политических субъектов.

По данным Bloomberg, самой Пэм Бонди пришлось зарегистрировать себя в качестве иностранного агента, лоббирующего интересы правительства Катара.

Группа KleptoCapture

Группа KleptoCapture начала работать в США в 2022 году. В нее вошли представители министерств финансов, юстиции и внутренних дел США, Великобритании, Канады, Японии, Германии, Франции, Италии, а также Еврокомиссии. Активы российских олигархов, конфискованные этой группой, власти США направили на поддержку Украины.

Кандидатура Бонди, предложенная президентом США Дональдом Тампом на должность генпрокурора, являющегося в США также министром юстиции, была утверждена Сенатом накануне, 5 февраля.

#США
Оставить комментарий

(1)

